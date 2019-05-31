Главные сообщения водителей — с помощью аварийки, фар и жестов

Водители на дороге могут общаться друг с другом только посредством световых и иногда звуковых сигналов. А еще жестами. Вот краткая шпаргалка по таким символам.

Сигналы световыми приборами по ПДД

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Аварийку включают при вынужденной остановке в месте, где останавливаться нельзя. А еще аварийку следует включить на буксируемом транспортном средстве. Фары кратковременно переключают с ближнего на дальний свет для предупреждения об обгоне. Все остальное использование световых приборов — штатное, но находчивый народ придумал немало неформальных способов общения с помощью светотехники.

Неформальные сигналы световыми приборами

  • Краткое (1–3 такта) включение аварийки — поблагодарил коллегу по движению за то, что пропустил.
  • Такой же сигнал подает и водитель, прося извинения за не совсем корректный маневр, который заставил других водителей понервничать.
  • Если вы видите, что впереди затор, то полезно, нажав на тормоз, одновременно включить аварийку, чтобы предупредить едущих сзади.
  • Если ночью машина, следующая позади, слепит вас дальним светом, то включите на некоторое время аварийку. Это просьба переключиться на ближний свет.
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  • Моргание дальним светом — обычно два раза: впереди засада ДПС или реальная опасность вроде ДТП.
  • Однократное моргание фарами — встречный водитель в плотном потоке пропускает вас повернуть, например, налево во двор.
  • Вас догоняет транспортное средство и моргает дальним светом — водитель требует уступить ему дорогу.
  • Гораздо более культурно, но менее заметно выглядит просьба освободить быструю левую полосу с помощью включенного левого поворотника.
  • Собираетесь обогнать попутную машину. Ее водитель включил правый поворотник — путь свободен, можно обгонять. Включенным левым поворотником вас предупреждают об опасности и недопустимости обгона.
  • Едете позади транспортного средства, у которого несколько раз мигнули стоп-сигналы, но машина не замедлилась. Значит, ее водитель просит увеличить дистанцию.

Ну и напоследок перечислю общепринятые, хоть и порядком позабытые сегодня знаки, которые подают движениями рук. Речь не о тех жестах, что иногда используют во время дорожных конфликтов, а о вполне безобидных и зачастую полезных.

Жесты

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Что будет, если посигналить гаишнику, зазевавшемуся на светофоре
Напомню, что три жеста описаны в ПДД. Если у машины не работает светотехника, то водитель (при левом расположении руля) должен высунуть в окно левую руку. Правый поворот — рука согнута в локте, предплечье и кисть подняты вверх. Рука вытянута влево — левый поворот. Сигнал остановки — рука вытянута вверх.

Далее идут неформальные жесты.

  • Водителю грузовика показывают кукиш, когда у его автомобиля между задними (сдвоенными) колесами застрял камень или кирпич. Ситуация опасна для автомобиля, едущего позади. И ответственность, если что, падет на водителя грузовика.
  • Человек в соседнем автомобиле пальцем в воздухе показал окружность и тыкает вниз на колесо вашего автомобиля — у вас спустила шина.
  • Водитель другой машины медленно сверху вниз опустил ладонь — этим он советует вам снизить скорость. Впереди опасность или засада ДПС.
  • Водитель другой машины как бы хлопает ладонью по воздуху — показывает, что у вас открыт багажник.
  • Разводят сомкнутые пальцы — значит, напоминают о необходимости включить фары.
  • Поднять вверх раскрытую ладонь — поблагодарить водителя другой машины о предупреждении или если он вас пропустил. Так же здороваются знакомые, встретившись на дороге.

Будьте осторожны в пути, пользуйтесь этими неформальными сигналами сами и внимательно смотрите за тем, что вам хотят показать другие водители. В комментариях напомните, какие еще сигналы используете на дороге.

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