Сигналы световыми приборами по ПДД
Материалы по темеПользуемся световыми приборами: по ПДД и по жизни
Неформальные сигналы световыми приборами
- Краткое (1–3 такта) включение аварийки — поблагодарил коллегу по движению за то, что пропустил.
- Такой же сигнал подает и водитель, прося извинения за не совсем корректный маневр, который заставил других водителей понервничать.
- Если вы видите, что впереди затор, то полезно, нажав на тормоз, одновременно включить аварийку, чтобы предупредить едущих сзади.
- Если ночью машина, следующая позади, слепит вас дальним светом, то включите на некоторое время аварийку. Это просьба переключиться на ближний свет.
Материалы по теме7 типов водителей, которые не включают поворотники
- Моргание дальним светом — обычно два раза: впереди засада ДПС или реальная опасность вроде ДТП.
- Однократное моргание фарами — встречный водитель в плотном потоке пропускает вас повернуть, например, налево во двор.
- Вас догоняет транспортное средство и моргает дальним светом — водитель требует уступить ему дорогу.
- Гораздо более культурно, но менее заметно выглядит просьба освободить быструю левую полосу с помощью включенного левого поворотника.
- Собираетесь обогнать попутную машину. Ее водитель включил правый поворотник — путь свободен, можно обгонять. Включенным левым поворотником вас предупреждают об опасности и недопустимости обгона.
- Едете позади транспортного средства, у которого несколько раз мигнули стоп-сигналы, но машина не замедлилась. Значит, ее водитель просит увеличить дистанцию.
Ну и напоследок перечислю общепринятые, хоть и порядком позабытые сегодня знаки, которые подают движениями рук. Речь не о тех жестах, что иногда используют во время дорожных конфликтов, а о вполне безобидных и зачастую полезных.
Жесты
Материалы по темеЧто будет, если посигналить гаишнику, зазевавшемуся на светофоре
Далее идут неформальные жесты.
- Водителю грузовика показывают кукиш, когда у его автомобиля между задними (сдвоенными) колесами застрял камень или кирпич. Ситуация опасна для автомобиля, едущего позади. И ответственность, если что, падет на водителя грузовика.
- Человек в соседнем автомобиле пальцем в воздухе показал окружность и тыкает вниз на колесо вашего автомобиля — у вас спустила шина.
- Водитель другой машины медленно сверху вниз опустил ладонь — этим он советует вам снизить скорость. Впереди опасность или засада ДПС.
- Водитель другой машины как бы хлопает ладонью по воздуху — показывает, что у вас открыт багажник.
- Разводят сомкнутые пальцы — значит, напоминают о необходимости включить фары.
- Поднять вверх раскрытую ладонь — поблагодарить водителя другой машины о предупреждении или если он вас пропустил. Так же здороваются знакомые, встретившись на дороге.
Будьте осторожны в пути, пользуйтесь этими неформальными сигналами сами и внимательно смотрите за тем, что вам хотят показать другие водители. В комментариях напомните, какие еще сигналы используете на дороге.
- Ответы на многие вопросы автомобильной жизни найдете в «Парке документов» «За рулем».
- Культура езды многое говорит о людях, населяющих тот или иной город или даже страну. Помочь на дороге попавшему в беду автомобилисту останавливается далеко не каждый. Что уж говорить о наличии в автомобиле знака аварийной остановки, аптечки и буксировочного троса!
Читать комментарии