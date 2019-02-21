Kia Sportage — Hyundai Tucson: кто в ларце сильнее Ларец тот непросто открывался: группа Hyundai-Kia проявляет огромные усилия, внедряя на нашем рынке под разными брендами очень похожие автомобили. Прошло всего два года, как я делал тест этой парочки, и вот обе машины обновились. Mazda CX-5 с пробегом: все проблемы кроссовера При разумной эксплуатации машина даже после 200 000 км требует расходов только на плановое обслуживание. А чтобы гарантированно избежать возможных дорогостоящих неисправностей, прислушайтесь к советам эксперта «За рулем». Golf и Octavia против Kia Ceed и Cerato: чья платформа круче По случаю возвращения Гольфа на российский рынок «За рулем» устроил большой тест с участием его основных конкурентов. Четыре автомобиля, три типа кузова, две платформы — и только один победитель.