Камеры на треногах — почему нас о них не предупреждают?

Читателю «За рулем» отвечает глава ГИБДД.

Почему нет знаков, предупреждающих о камерах на треногах?

С. Ходос, Москва

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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

В соответствии с ГОСТ Р 52289–2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» дорожный знак 8.23 применяется для информирования о возможной фиксации нарушений Правил дорожного движения только стационарными средствами фотовидеофиксации, то есть размещенными на конструкциях, укрепленных на неподвижном основании, либо внутри указанных конструкций.

Фото: Егор Алеев/ТАСС

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