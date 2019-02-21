Почему нет знаков, предупреждающих о камерах на треногах?
С. Ходос, Москва
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
В соответствии с ГОСТ Р 52289–2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» дорожный знак 8.23 применяется для информирования о возможной фиксации нарушений Правил дорожного движения только стационарными средствами фотовидеофиксации, то есть размещенными на конструкциях, укрепленных на неподвижном основании, либо внутри указанных конструкций.
- Ответы на многие вопросы по юридическим аспектам автомобильной жизни вы найдете в соответствующем разделе «Парка документов» ЗР.
- Используйте в автомобиле средства видеофиксации — они могут помочь в решении многих спорных вопросов и на дороге, и в суде.
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