Штраф c переносной камеры: взять и отменить?

В Тюмени суд отменил штраф, выписанный водителю на основании данных с переносной камеры, которую сотрудники ДПС использовали без предупреждающих дорожных знаков. Насколько это решение законно и появятся ли у других водителей основания требовать отмены аналогичных штрафов? Ситуацию разбирает Сергей Смирнов.

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Суд посчитал, что ГИБДД нарушила порядок сбора доказательств: прибор КРИС-П, который зафиксировал превышение скорости, был установлен без дорожного знака «Фотовидеофиксация». Насколько это решение законно и появятся ли у других водителей основания требовать отмены аналогичных штрафов?

Статья 26.2 КоАП РФ запрещает использовать для доказательства вины водителя данные, полученные с нарушением закона. Для фиксации превышений скорости используются стационарные и переносные комплексы, технические параметры которых не должны выходить за границы допусков. В данном случае переносной комплекс КРИС-П работал корректно, о чем свидетельствует документ о поверке. Но могли ли сотрудники ДПС использовать переносную камеру без предупреждающих дорожных знаков?

В июле 2013 года в ПДД появился новый знак (8.23) и дорожная разметка (1.24.4) «Фотовидеофиксация». Одновременно приняли поправки в ГОСТ Р 52289–2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». В пункте 5.9.27 ГОСТа указано, что табличку «Фотовидеофиксация» применяют с дорожными знаками и светофорами, информирующими водителей о возможной фиксации нарушений Правил стационарными комплексами. Дорожная разметка 1.24.4 может использоваться как со знаком 8.23, так и отдельно.

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Итак, вешать знаки и рисовать разметку, чтобы предупредить водителей о работе стационарных камер, стало обязательным с июля 2013 года. А использовать переносные комплексы можно без всяких предупреждений — на сей счет никаких требований нет. В России система права не прецедентная, то есть решение по определенному делу не является в дальнейшем обязательным для остальных судов при разрешении аналогичных дел. Суды в схожих ситуациях могут выносить диаметрально противоположные решения. Именно поэтому вердикт конкретного суда для большинства автомобилистов не имеет никакого значения.

Чтобы не было разногласий, Росстандарт планирует принять новый ГОСТ для систем фотовидеофиксации нарушений Правил, согласно которому дорожные знаки и разметка должны предупреждать о любых комплексах. А пока не спорьте с инспекторами, ссылаясь на выигранное в Тюмени дело, — закон не на вашей стороне.

ПО ЗАКОНУ

К ответственности за нарушение Правил дорожного движения, зафиксированное комплексом автоматической фиксации, привлекается собственник автомобиля. Штрафная квитанция направляется заказным почтовым отправлением в течение трех дней с момента вынесения постановления. На обжалование штрафа дается десять дней с момента получения копии постановления. Жалоба направляется вышестоящему должностному лицу (ГИБДД) или в суд по месту совершения правонарушения. Автовладелец освобождается от ответственности, если докажет, что в момент фиксации нарушения его машиной управлял другой человек.