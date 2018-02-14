Загнать в рамки
Компания Intego до предела упростила процесс установки камеры заднего вида и парктроника, интегрировав их в рамку для номерного знака. Сверлить и приклеивать не нужно, достаточно вкрутить пару саморезов.
Камера в номерной рамке — не новинка. Но модель Intego AP‑020 избавляет еще и от необходимости искать в салоне место под монитор и прокладывать провод его питания: изображение транслируется по Wi-Fi прямо на смартфон водителя. После установки рамки и подключения к электроцепи фонаря заднего хода скачиваем на телефон приложение и заходим в сеть камеры заднего вида. При включении «реверса» питание подается на объектив, активируется Wi-Fi — и на экран смартфона автоматически выводится изображение.
|
Рамка Intego AP‑010 с парктроником выглядит очень громоздко.
|
Угол наклона камеры устройства Intego AP‑020 регулируется в широком диапазоне.
|
Провод от салонного индикатора парктроника AP‑010 мы скрыли под панелями.
Новинку тестировали на редакционной Весте несколько недель. К камере и качеству изображения претензий нет. Приложение активируется без глюков. Нюанс в том, что обычно смартфон в автомобильном держателе стоит вертикально, а камера выдает горизонтальное изображение. Быстро повернуть можно не все крепления (мне пришлось бы подбирать новое). И недешев Intego AP‑020: цена 5000 рублей. Зато проблем с установкой минимум и нет необходимости докупать отдельный монитор.
Рамка с ультразвуком
Intego AP‑010 — тоже рамка для автомобильного номера, но вместо камеры встроены два ультразвуковых датчика. Такой парктроник оценят те, кто не хочет сверлить бампер и долго возиться с установкой. У этого устройства я обнаружил больше минусов, чем плюсов.
Начнем хотя бы с того, что два сенсора, разнесенных на ширину номерного знака, - это мало. Парой датчиков обходился разве что кроха Daewoo Matiz. Если пристроить рамку вперед, то она не поможет оценить расстояние от угла кузова до помехи, а это самое ценное при маневрах на парковке. Вешать Intego AP‑010 сзади имеет смысл, только если номер расположен на бампере. Будучи прикрученной к крышке багажника, рамка плохо чувствует бордюры и прочие низкие препятствия. И конечно, эта штука не подходит внедорожникам со смещенным вбок креплением номера.
Установив рамку на передний бампер Весты, я понял, что мне не хочется с ней ездить. Напоминает столь любимые злостными нарушителями устройства — со шторками и переворотными механизмами для номера. Так недолго и прав лишиться!
Подключить такое устройство — пара пустяков. Парктроник получает питание от фонаря заднего хода. Если пристраивать его спереди, можно подсоединиться к ходовому огню или ближнему свету. Сигнал на салонный индикатор передается без проводов, а сам экранчик предлагается запитывать от прикуривателя. Решение примитивное, но имеет определенные преимущества: не нужно внедряться в проводку машины, а при установке парктроника на переднем бампере дисплей можно включать только на парковке, чтобы он лишний раз не раздражал писком, например, в пробке.
Поездив с Intego AP‑010, я не обнаружил аргументов в пользу покупки. Простота установки не перевешивает урезанный функционал. Парктроник работает неплохо, на уровне прочих нештатных аналогов, но при цене рамки 3000 рублей я предпочел бы купить вдвое дешевле проверенный комплект на четыре датчика, который тоже нетрудно установить самостоятельно.
Электронный комбайн
Многие не приемлют дополнительные гаджеты на ветровом стекле автомобиля, но не хотят лишать себя удобств, которые дают навигатор и видеорегистратор. Комбоустройство ParkCity DVR HD 900 в форме зеркала заднего вида (ему мы в свое время посвятили отдельную публикацию) сделано как раз для таких. Если рассматривать гаджет только как удобный видеорегистратор, то он, пожалуй, разочарует качеством изображения: это далеко не самый лучший прибор класса Full HD (1920 × 1080 точек) среди побывавших на наших тестах.
Задняя камера обладает скромными характеристиками — всего 640×480 точек — и может работать как второй канал видеорегистратора. При таком разрешении рассмотреть детали невозможно, камера дает лишь общую картину происходящего. Вдобавок установленный снаружи объектив быстро загрязняется. При включении заднего хода изображение с камеры появляется на зеркале автоматически, и в этом случае качество картинки оказывается приемлемым. Дисплей недотягивает по размерам до экранов штатных мультимедиасистем, но при диагонали 6,9 дюйма затыкает за пояс все съемные приборы.
Кроме того, ParkCity DVR HD 900 — по сути, аналог смартфона на платформе Android. Встроенную память устройства (16 Гб) можно забить необходимыми приложениями (видео пишется на карту microSD). Как их скачать? Вставьте в гаджет сим-карту или подключитесь к доступной сети через встроенный модуль Wi-Fi.
Яндекс.Навигатор зашит изначально, а в дополнение к нему я установил приложение «Стрелка», оповещающее о камерах видеофиксации. Очень удобно, что эти программы выдают предупреждения и в фоновом режиме, когда экран зéркала выключен. Одно плохо: монитор гаснет только через полминуты после последнего действия, надолго лишая обзора назад. В следующей прошивке разработчикам неплохо бы заложить более короткий интервал — пяти секунд вполне достаточно.
Сенсорный дисплей удивил четкостью и скоростью отклика — как у хорошего смартфона. Конечно, если забить устройство приложениями, быстродействие ухудшится. Но вряд ли чисто автомобильный прибор будет нести в себе не меньше программ, чем смартфон. Меню настроек логичное и привычно любому Андроид-пользователю.
Все эти навороты подняли цену: стóит ParkCity DVR HD 900 немало на фоне простых видеорегистраторов — от 10 990 рублей. Впрочем, для многофункционального «комбайна», объединившего в себе несколько нужных современному водителю функций, это вполне приемлемо.
Читать комментарии (12)