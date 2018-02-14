Оригинальные устройства: гибрид зеркала заднего вида, двухканального видеорегистратора и смартфона, а также рамки для номеров с парктроником и камерой заднего вида — проверены в деле.

Загнать в рамки

Компания Intego до предела упростила процесс установки камеры заднего вида и парктроника, интегрировав их в рамку для номерного знака. Сверлить и приклеивать не нужно, достаточно вкрутить пару саморезов.

Камера в номерной рамке — не новинка. Но модель Intego AP‑020 избавляет еще и от необходимости искать в салоне место под монитор и прокладывать провод его питания: изображение транслируется по Wi-Fi прямо на смартфон водителя. После установки рамки и подключения к электроцепи фонаря заднего хода скачиваем на телефон приложение и заходим в сеть камеры заднего вида. При включении «реверса» питание подается на объектив, активируется Wi-Fi — и на экран смартфона автоматически выводится изображение.

Рамка Intego AP‑010 с парктроником выглядит очень громоздко.

Угол наклона камеры устройства Intego AP‑020 регулируется в широком диапазоне.

Провод от салонного индикатора парктроника AP‑010 мы скрыли под панелями.



Новинку тестировали на редакционной Весте несколько недель. К камере и качеству изображения претензий нет. Приложение активируется без глюков. Нюанс в том, что обычно смартфон в автомобильном держателе стоит вертикально, а камера выдает горизонтальное изображение. Быстро повернуть можно не все крепления (мне пришлось бы подбирать новое). И недешев Intego AP‑020: цена 5000 рублей. Зато проблем с установкой минимум и нет необходимости докупать отдельный монитор.

Рамка с ультразвуком

Intego AP‑010 — тоже рамка для автомобильного номера, но вместо камеры встроены два ультразвуковых датчика. Такой парктроник оценят те, кто не хочет сверлить бампер и долго возиться с установкой. У этого устройства я обнаружил больше минусов, чем плюсов.

Начнем хотя бы с того, что два сенсора, разнесенных на ширину номерного знака, - это мало. Парой датчиков обходился разве что кроха Daewoo Matiz. Если пристроить рамку вперед, то она не поможет оценить расстояние от угла кузова до помехи, а это самое ценное при маневрах на парковке. Вешать Intego AP‑010 сзади имеет смысл, только если номер расположен на бампере. Будучи прикрученной к крышке багажника, рамка плохо чувствует бордюры и прочие низкие препятствия. И конечно, эта штука не подходит внедорожникам со смещенным вбок креплением номера.

Intego AP‑020 добавляет к изображению статичную цветную разметку.

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Установив рамку на передний бампер Весты, я понял, что мне не хочется с ней ездить. Напоминает столь любимые злостными нарушителями устройства — со шторками и переворотными механизмами для номера. Так недолго и прав лишиться!

Подключить такое устройство — пара пустяков. Парктроник получает питание от фонаря заднего хода. Если пристраивать его спереди, можно подсоединиться к ходовому огню или ближнему свету. Сигнал на салонный индикатор передается без проводов, а сам экранчик предлагается запитывать от прикуривателя. Решение примитивное, но имеет определенные преимущества: не нужно внедряться в проводку машины, а при установке парктроника на переднем бампере дисплей можно включать только на парковке, чтобы он лишний раз не раздражал писком, например, в пробке.

Поездив с Intego AP‑010, я не обнаружил аргументов в пользу покупки. Простота установки не перевешивает урезанный функци­онал. Парктроник работает неплохо, на уровне прочих нештатных аналогов, но при цене рамки 3000 рублей я предпочел бы купить вдвое дешевле проверенный комплект на четыре датчика, который тоже нетрудно установить самостоятельно.

Электронный комбайн

В ParkCity DVR HD 900 собраны все полезные для водителя функции: Bluetooth для разговоров по телефону, FM-трансмиттер, навигатор, база камер фиксации нарушений, двухканальный видеорегистратор и камера заднего вида.

Многие не приемлют дополнительные гаджеты на ветровом стекле автомобиля, но не хотят лишать себя удобств, которые дают навигатор и видеорегистратор. Комбоустройство ParkCity DVR HD 900 в форме зеркала заднего вида (ему мы в свое время посвятили отдельную публикацию) сделано как раз для таких. Если рассматривать гаджет только как удобный видеорегистратор, то он, пожалуй, разочарует качеством изображения: это далеко не самый лучший прибор класса Full HD (1920 × 1080 точек) среди побывавших на наших тестах.

Качество картинки в Full HD у ParkCity DVR HD 900 я оценил бы чуть выше среднего.

Задняя камера обладает скромными характеристиками — всего 640×480 точек — и может работать как второй канал видеорегистратора. При таком разрешении рассмотреть детали невозможно, камера дает лишь общую картину происходящего. Вдобавок установленный снаружи объектив быстро загрязняется. При включении заднего хода изображение с камеры появляется на зеркале автоматически, и в этом случае качество картинки оказывается приемлемым. Дисплей недотягивает по размерам до экранов штатных мультимедиа­систем, но при диагонали 6,9 дюйма затыкает за пояс все съемные ­приборы.

Кроме того, ParkCity DVR HD 900 — по сути, аналог смартфона на платформе Android. Встроенную память устройства (16 Гб) можно забить необходимыми приложениями (видео пишется на карту microSD). Как их скачать? Вставьте в гаджет сим-карту или подключитесь к доступной сети через встроенный модуль Wi-Fi.

GPS-модуль «комбайна» HD 900 нужно приклеивать на ветровое стекло. Встроенный был бы удобнее.

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Яндекс.Навигатор зашит изначально, а в дополнение к нему я установил приложение «Стрелка», оповещающее о камерах видеофиксации. Очень удобно, что эти программы выдают предупреждения и в фоновом режиме, когда экран зéркала выключен. Одно плохо: монитор гаснет только через полминуты после последнего действия, надолго лишая обзора назад. В следующей прошивке разработчикам неплохо бы заложить более короткий интервал — пяти секунд вполне достаточно.

Сенсорный дисплей удивил четкостью и скоростью отклика — как у хорошего смартфона. Конечно, если забить устройство приложениями, быстродействие ухудшится. Но вряд ли чисто автомобильный прибор будет нести в себе не меньше программ, чем смартфон. Меню настроек логичное и привычно любому Андроид-пользователю.

Все эти навороты подняли цену: стóит ParkCity DVR HD 900 немало на фоне простых видеорегистраторов — от 10 990 рублей. Впрочем, для многофункционального «комбайна», объединившего в себе несколько нужных современному водителю функций, это вполне приемлемо.