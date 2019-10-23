Осень и автомобиль: 5 полезных аксессуаров и волшебное средство

Впереди холодное время года — уделите внимание своей машине, пока еще тепло!

В эпоху автодефицита любые дополнительные «прибамбасы» разлетались мгновенно, даже самые бесполезные. Сегодня рынок по-прежнему предлагает кучу, скажем так, не самых нужных автопримочек. Хотя встречаются и действительно полезные!

Сетка для обороны

Про дополнительные сетки перед радиатором мы рассказывали много раз. Напоминаем: они надежно защищают автомобильный радиатор, принимая на себя удары всех «метеоров», летящих навстречу. Камушки, песок, пыль, насекомые, придорожный мусор, листья, ветки… А с приходом зимних месяцев к этой веселой компании смело можно причислить и дорожные реагенты всех мастей. Вот от этой бомбардировки и защищает сетка. Стоимость приспособления зависит от комплектации, но можно установить его и самостоятельно, просто купив сетку за 400 рублей.

Одним из возможных недостатков сетки иногда называют ухудшение охлаждения радиатора потоком набегающего воздуха. Однако в холодное время года задумываться об этом точно не стоит. Более того, можно даже установить на радиатор так называемый «Зимний комплект»: благодаря заглушке из АВС-пластика на решетке в салоне вашего автомобиля станет теплее, потому что она помогает двигателю дольше сохранять тепло. Кстати, время прогрева мотора также несколько сократится.

Вода течет вверх

Забавная вещица, называемая водостоком, позволяет улучшить обзор в дождливую погоду. Любой водитель знает, какие пляски обычно выделывают потоки мутной жидкости на ветровом стекле. А водостоки направляют эти потоки вверх — подальше от боковых стекол и зеркал. Фактически это дефлекторы, устанавливаемые на передние стойки машины. Ехать на сервис не нужно: работа очень простая и не требует квалификации. Заметим, что установку лучше производить при температуре 10 — 15 оС, поэтому не стоит тянуть с этим, дожидаясь прихода настоящих холодов. Цена подобного девайса всего 1150 рублей, а польза огромна!

Защищаем камеру

Камеры заднего вида давно стали чем-то привычным даже в недорогих машинах. Однако любые автомобили — от Феррари до Оки — время от времени загрязняются так, что камеры просто перестают что-либо видеть. На сей случай есть забавный гаджет, защищающий камеры от загрязнения и механического повреждения линзы. Само собой, что это в итоге улучшает обзор и повышает безопасность. Принцип работы несложен: теперь камера будет открываться только при включении задней передачи. В остальных случаях она будет механически закрыта. Отдельно отметим, что изделие устанавливается только на штатные камеры, предусмотренные заводом-изготовителем автомобиля. Цена изделия всего 5300 рублей — вполне доступна автолюбителю.

Надо меньше пачкаться!

Современному водителю, как правило, вообще не хочется дотрагиваться до автомобиля — забрался внутрь и поехал. Однако же открывать капот время от времени все-таки приходится — как минимум для того, чтобы залить омывайку. Что ж, такому водителю поможет дополнительный газовый упор, облегчающий доступ в подкапотное пространство автомобиля. С его помощью открывать капот становится легче, при этом он надежно фиксируется в верхнем положении. Открыть/закрыть капот теперь можно одной рукой, при этом руки и одежда остаются чистыми. Примерное время, требуемое для установки комплекта, — 10 — 15 минут. Цена опять-таки не заоблачная — от 1500 до трех тысяч за комплект.

Коврики

Не вспомнить осенью про коврики просто невежливо. Особенно когда это 3D-коврики. К тому же имеются новинки: лучшие 3D-коврики SOTRA и резиновые коврики с рисункам «сетка» от отечественного производителя SEINTEX. Такие коврики не относятся к бюджетным, цена — от 4000 рублей. Но и качество соответствующее.

Ржавеет? Сейчас, минуточку…

Электрохимические средства для борьбы с коррозией — это ветераны фронта. И вот — новинка: Цинкор-Авто объемом 250 мл. Завод выпустил набор с увеличенной емкостью и в экономичной упаковке!

Средство предназначено для:

электрохимического удаления ржавчины и окислений с любых металлических или хромированных поверхностей;

обезжиривания поверхности перед покраской или гальванической обработкой;

нанесения защитного слоя цинка методом электролитического натирания;

восстановления защитного слоя цинка.

Площадь обработки составляет не менее 2 м2. Рекомендуемое напряжение питания — 12 В (хотя реально можно подавать от 6 до 24 В). Комплект Цинкора предназначен для многоразового использования. Стоимость комплекта — 1600 рублей.

Фото: фирмы-производители