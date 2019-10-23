Осень и автомобиль: 5 полезных аксессуаров и волшебное средство

В эпоху автодефицита любые дополнительные «прибамбасы» разлетались мгновенно, даже самые бесполезные. Сегодня рынок по-прежнему предлагает кучу, скажем так, не самых нужных автопримочек. Хотя встречаются и действительно полезные!
Сетка для обороны
Про дополнительные сетки перед радиатором мы рассказывали много раз. Напоминаем: они надежно защищают автомобильный радиатор, принимая на себя удары всех «метеоров», летящих навстречу. Камушки, песок, пыль, насекомые, придорожный мусор, листья, ветки… А с приходом зимних месяцев к этой веселой компании смело можно причислить и дорожные реагенты всех мастей. Вот от этой бомбардировки и
. Стоимость приспособления зависит от комплектации, но можно установить его и самостоятельно, просто купив сетку за 400 рублей. защищает сетка
Одним из возможных недостатков сетки иногда называют ухудшение охлаждения радиатора потоком набегающего воздуха. Однако в холодное время года задумываться об этом точно не стоит. Более того, можно даже установить на радиатор так называемый «Зимний комплект»: благодаря заглушке из АВС-пластика на решетке в салоне вашего автомобиля станет теплее, потому что она помогает двигателю дольше сохранять тепло. Кстати, время прогрева мотора также несколько сократится.
Вода течет вверх
Забавная вещица,
, позволяет улучшить обзор в дождливую погоду. Любой водитель знает, какие пляски обычно выделывают потоки мутной жидкости на ветровом стекле. А водостоки направляют эти потоки вверх — подальше от боковых стекол и зеркал. Фактически это дефлекторы, устанавливаемые на передние стойки машины. Ехать на сервис не нужно: работа очень простая и не требует квалификации. Заметим, что установку лучше производить при температуре 10 — 15 называемая водостоком оС, поэтому не стоит тянуть с этим, дожидаясь прихода настоящих холодов. Цена подобного девайса всего 1150 рублей, а польза огромна! Защищаем камеру
Камеры заднего вида давно стали чем-то привычным даже в недорогих машинах. Однако любые автомобили — от Феррари до Оки — время от времени загрязняются так, что камеры просто перестают что-либо видеть. На сей случай есть забавный гаджет,
. Само собой, что это в итоге улучшает обзор и повышает безопасность. Принцип работы несложен: теперь камера будет открываться только при включении задней передачи. В остальных случаях она будет механически закрыта. Отдельно отметим, что изделие устанавливается только на штатные камеры, предусмотренные заводом-изготовителем автомобиля. Цена изделия всего 5300 рублей — вполне доступна автолюбителю. защищающий камеры от загрязнения и механического повреждения линзы Надо меньше пачкаться!
Современному водителю, как правило, вообще не хочется дотрагиваться до автомобиля — забрался внутрь и поехал. Однако же открывать капот время от времени все-таки приходится — как минимум для того, чтобы залить омывайку. Что ж, такому водителю поможет дополнительный
, облегчающий доступ в подкапотное пространство автомобиля. С его помощью открывать капот становится легче, при этом он надежно фиксируется в верхнем положении. Открыть/закрыть капот теперь можно одной рукой, при этом руки и одежда остаются чистыми. Примерное время, требуемое для установки комплекта, — 10 — 15 минут. Цена опять-таки не заоблачная — от 1500 до трех тысяч за комплект. газовый упор Коврики
Не вспомнить осенью про коврики просто невежливо. Особенно когда это 3D-коврики. К тому же имеются новинки: лучшие
и резиновые коврики с рисункам «сетка» от отечественного производителя SEINTEX. Такие коврики не относятся к бюджетным, цена — от 4000 рублей. Но и качество соответствующее. 3D-коврики SOTRA Ржавеет? Сейчас, минуточку…
Электрохимические средства для борьбы с коррозией — это ветераны фронта. И вот — новинка:
. Завод выпустил набор с увеличенной емкостью и в экономичной упаковке! Цинкор-Авто объемом 250 мл
Средство предназначено для:
электрохимического удаления ржавчины и окислений с любых металлических или хромированных поверхностей; обезжиривания поверхности перед покраской или гальванической обработкой; нанесения защитного слоя цинка методом электролитического натирания; восстановления защитного слоя цинка.
Площадь обработки составляет не менее 2 м
2. Рекомендуемое напряжение питания — 12 В (хотя реально можно подавать от 6 до 24 В). Комплект Цинкора предназначен для многоразового использования. Стоимость комплекта — 1600 рублей. Фото: фирмы-производители