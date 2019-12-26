Досадно, что для буксировки годятся лишь три из одиннадцати тросов-пятитонников. А вот таких, которые соответствовали бы требованиям ПДД, не нашлось ни одного.

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Буксировочные тросы, в отличие от аптечек и огнетушителей, возить с собой необязательно. Но почти в каждом багажнике они лежат — на всякий случай.

Их работоспособность обычно сомнений не вызывает, ведь буксировать танки никто не собирается. Если на упаковке написано «пять тонн», то практически для любой легковушки с запасом хватит.

Такие тросы приобретают без долгих раздумий, поэтому именно их мы и выбрали для испытаний — 11 разных буксировочных тросов‑пятитонников.

Так называемые рывковые тросы не приобретали — у них своя специфика работы.

Методика испытаний

Испытать тросы решили самым показательным способом — на разрыв. Для этого воспользовались универсальной разрывной машиной Р‑20, гидравлический привод которой развивает усилие до 200 кН (примерно 20 тонн). Фиксировали как величину усилия разрыва, так и характер деформации: неизвестно, какая часть троса окажется самой слабой — его тело или же крюк.

Тросы цепляли за крюки, поскольку именно так мы используем их в деле. А в тех случаях, когда крюки помирали первыми, ради интереса отдельно проверяли тело троса.

Автостоп АВ-5ЧКП, по заказу ООО «Мегалайт-Авто», Россия

Трос буксировочный «Крюк-петля»

Цена ~ 280 ₽

Параметры 5 м, 5 т Сдался при усилии 850 кг — средний результат. Причина — разрыв по телу троса. Автостоп АВ-5Ш, по заказу ООО «Мегалайт-Авто», Россия

Трос буксировочный «Аль­пийский шнур с крюками»

Цена ~ 400 ₽

Параметры 5 т 650 кг — совсем хило! Предпоследнее место по усилию разрыва. Автостоп ТРОС ГОСТ АВ-ТО6 по заказу ООО «Мегалайт-Авто», Россия

Трос буксировочный «Лента-крюк»

Цена ~ 1300 ₽

Параметры 5 м, 5 т 1700 кг — хороший результат. Жаль, крюки разогнулись. Но мы испытали трос и без крюков: разрывная нагрузка достигла 2 т. Второе место. Airline ATR-P-5, Россия

Трос буксировочный «2 крюка»

Цена ~ 640 ₽

Параметры 5 м, 5 т 2400 кг — лучший результат. ­Проверили тот же трос, закрепив без крюков, — получилось 4060 кг.

Airline ATR-S-5, Россия

Трос буксировочный

Цена ~ 360 ₽

Параметры 4 м, 5 т Один из трех тросов, выдержавших нагрузку больше тонны. Оборвалась лента в проушине крюка. AVS ЕТ-5S. Артикул: А80997S. ООО «СВ-ТРЕЙД», Россия

Трос буксировочный

Цена ~ 280 ₽

Параметры 4,5 м, 5 т 900 кг — средний результат в нашей выборке. Трос разошелся по застрочке проушины под крюк. AVS КТ-5000. Артикул: А78404S. ООО «СВ-Авто», Россия

Трос-канат буксировочный

Цена ~ 670 ₽

Параметры 4,5 м, 5 т Самое низкое усилие разрыва: уже при 500 кгс трос-канат сдался. AVS LТ-5000. Артикул: А90875S. ООО «СВ-ТРЕЙД», Россия

Трос буксировочный с крюками «ленточный»

Цена ~ 490 ₽

Параметры 5 м, 5 т 816 кг — средний результат. Трос погубила плохая зашивка петли крюка.

«Богатырь» 072520, Россия

Трос буксировочный «Крюк-крюк»

Цена ~ 300 ₽

Параметры 5 м, 5 т 750 кг — явно не богатырский результат. При испытаниях разорвалось тело троса. «Бурлак» 99478, Россия

Трос буксировочный

Цена ~ 230 ₽

Параметры 5 т 680 кг для бурлака слабовато, — герои картины Репина от такого троса отмахнулись бы. Strong 094501, Россия

Трос буксировочный автомобильный «2 крюка»

Цена ~ 350 ₽

Параметры 5 м, 5 т 900 кг — место в середине таблицы. Разорвались нитки на петле под проушину крюка.

Тузику на зависть

Тузик прославился тем, что порвал грелку. А мы порвали буксировочные тросы. И результаты свели в таблицу.

Усилие в пять тонн (или 5000 кгс) разрывная машина ни разу не развила: тросы рвались при нагрузках от 500 до 2400 кгс. У двух из них разогнулись крюки, и это самое страшное: крюк, оттянутый пружинящим тросом, может нанести сильнейший удар хоть в стекло, хоть в голову. Поэтому советуем: сначала в буксирную проушину проденьте трос, сложенный вблизи крюка пополам, а затем вставьте крюк в образовавшуюся петлю. Получится эдакий полиспаст, который снизит нагрузку на крюк, а при поломке тот не полетит смертельным снарядом.

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Вернемся к килограммам и разрывам. Все тросы порвались при куда меньшем усилии, чем заявленные пять тонн. Означает ли это, что они не годятся для буксировки пятитонных автомобилей? Однозначного ответа нет.

При буксировке машины по ровному асфальту достаточно нескольких сотен килограммов усилия. Ведь катить тяжелую тележку куда легче, чем ее поднять, поскольку сила сопротивления определяется весом, помноженным на коэффициент трения, который гораздо меньше единицы. (Наглядное подтверждение — известный рекламный трюк с буксировкой пассажирского авиалайнера легковым автомобилем.) Но при малейшем отклонении от «идеала» (уклон дороги, резкий рывок, не говоря уже о машине в колее) нагрузка на трос резко возрастает. Поэтому бывалые джиперы выбирают тросы с разрывной нагрузкой, в несколько раз превышающей массу машины.

Предположим, производители тросов хотели сказать, что их изделия пригодны для буксировки автомобилей массой пять тонн по ровной дороге и без сильных рывков. Что ж, при удачном стечении обстоятельств слабенькие тросы могут и выдержать. Но если хотите подстраховаться, рекомендуем те изделия, которые выдержали максимальную нагрузку, - это Airline ATR-P‑5 и «Автостоп Трос». Во‑первых, они показали лучшие результаты. Во‑вторых, выдержат и более солидную нагрузку, если закреплены по принципу полиспаста.

Так выглядел разогнувшийся крюк от буксировочного троса «Автостоп Трос ГОСТ АВ‑ТО6». Именно сдавшийся крюк чаще всего становится причиной повреждений и травм.

Подобными флажками должны быть снабжены все буксировочные тросы. Но — увы! Мы приобретали их отдельно по цене около 300 рублей за пару. Крепить флажок к буксиру очень просто: достаточно его «разогнуть», накинуть на трос и вновь «согнуть» — липучки зафикси­руют обе половинки.

Что касается прочих параметров тросов, то ни один из них не отвечает требованиям ПДД: на них нет предупредительных флажков или щитков с нанесенными по диагонали чередующимися красными и белыми световозвращающими полосами. Флажки продаются отдельно, - кстати, товар далеко не самый популярный и недешевый. Видимо, именно цена и провоцирует производителей тросов на игнорирование требований Правил.

Желаем, чтобы приобретенный трос никогда не пригодился!

ЧТО СКАЗАНО В ПДД?

Согласно пункту 20.3 Правил дорожного движения при буксировке на гибкой сцепке должно быть обеспечено расстояние между буксирующим и буксируемым транспортными средствами в пределах 4–6 м, а при буксировке на жесткой сцепке — не более 4 м. Кроме того, в соот­вет­ствии с пунктом 9 «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации» на гибкое связу­ющее звено должно устанавливаться не менее двух предупредительных устройств в виде флажков или щитков размером 200 × 200 мм с нанесенными по диагонали красными и белыми череду­ющимися полосами шириной 50 мм со световозвращающей ­поверхностью.

Нет буксировочного троса? Вот семь неожиданных замен.

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