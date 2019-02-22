Опытные люди, отправляясь в глухомань, обычно обеспечивают наличие в машине простейших средств выживания — трос, лопата, топор, нередко даже сэнд-траки и их заменители. Но всякое бывает. Трос мог порваться в лоскуты на предыдущем препятствии либо его по каким-то причинам не было с собой. До ближайшего жилья с УАЗом и трактором десять миль лесом, телефон вне зоны покрытия — для России не диковинка. И в этот момент застряла машина — в грязи или снегу. Что делать?
Ситуация первая
Допустим, вы путешествуете компанией, машину есть чем дернуть, но нечем привязать.
Самый очевидный способ сдвинуть одну застрявшую машину другой — упереть бампер в бампер. Но в большинстве случаев характер препятствия не дает это сделать, велик риск засадить и второй автомобиль. Да и бамперы жалко.
На заре эпохи синтетических волокон американцы рекламировали женские чулки, буксируя ими автомобиль. Сегодняшние колготки на это не способны. А вот бытовой широкий скотч (или стретч-пленка), скрученный в многослойный жгут длиной метров в четыре-пять, на испытаниях с динамометром держит нагрузку в 200–250 кг. Этого достаточно для буксирования автомобиля по более-менее ровной дороге, но не хватит, чтобы хорошенько дернуть застрявшую машину. Веревки и шнуры от палаток также не годятся.
В предельно критической ситуации можно пожертвовать штатными ремнями безопасности. Будут сложности с тем, чтобы их качественно соединить узлами друг с другом, но ремни безопасности могут тянуть полторы-две тонны и при этом выдерживают рывки. Для того они и предназначены, по большому счету.
Народ изобретает также вычурные способы — например, шина с запаски вместо троса, либо комбинация из шины и обрывков троса. Шина демпфирует рывки, и таким образом есть шанс, что конструкция не порвется.
Одной из вершин творчества можно считать жесткую сцепку, где в качестве силового элемента применяют ствол дерева с плотной структурой (береза, осина, ольха). Ствол не особо прочен на излом, но отлично выдерживает разрыв. К буксировочным крюкам или фаркопу концы ствола крепят подручными средствами, используя утолщения и сучки, — остатками троса или, скажем, брезентовыми штанами.
Теоретически, подобие троса можно изготовить из природных материалов. Идеально подходят еловые корни — очень прочные и при этом гибкие, недаром в старину их использовали для сшивания лодок и баркасов. Но их недостаточно просто выкопать, надо еще как-то соединить. На это уйдет слишком много времени, проще пройти десять миль до деревни.
Ситуация вторая
Вы застряли в одиночестве.
Ваш шанс на спасение — в повышении сцепных свойств шин. Часто машина не может сдвинуться, поскольку протектор забился и не зацепляется за вязкое и скользкое покрытие.
Один из народных методов: к «гребущей» поверхности шин ведущих колес поперечно крепят веревками, пропущенными сквозь диск, прочные деревяшки, желательно с ребристыми краями. Далеко так не уедешь, но глинистый участок преодолеть можно.
Если это не помогает, доставайте домкрат и терпеливо выстилайте гать. Ее площадь и толщина зависит от масштабов препятствия. Во многих случаях достаточно обеспечить зацеп паре ведущих колес. Засовывание палок под колеса часто — акт отчаяния, поскольку палки в грязи или снегу сразу становятся скользкими.
Трос своими руками
Магазинные тросы часто не соответствуют заявленным параметрам — особенно из супермаркетов, но и в профильных магазинах иногда продают барахло. Двухтонные лучше вообще не рассматривать (для поездок в грязи уж точно!), но и четырехтонные далеко не все отличаются нужным качеством.
Для изготовления буксировочного троса народ применяет проверенные временем материалы. Неплохие тросы получаются из тех же ремней безопасности (снимают с машин при утилизации) — обычно их сшивают капроном в два слоя.
Высокой репутацией пользуются материалы авиационного происхождения — парашютные стропы и вытяжные фалы. Пригодны также пожарные рукава. Но все это имеет смысл подготовить заранее, а не после того, как вы безнадежно застряли. При любом съезде на сомнительную или заведомо стрёмную дорогу убедитесь, что у вас есть крепкий трос, лопата и топор. Счастливого пути!
- Буксировочный трос необходимо иметь в каждом автомобиле, так же как и аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки. Если содержимое багажника постоянно болтается при движении автомобиля, рекомендуем присмотреться к специальным органайзерам.
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