И тут что-то пошло не так... Самые нелепые буксировки

Если ваш опыт подсказывает, что буксировка автомобиля — плёвое дело, значит вам не просто очень везло с напарниками, но и удача благоволила. Все еще не понимаете, о чем это мы? Обязательно посмотрите сегодняшнюю подборку. Ее герои наглядно доказывают, что буксировка — очень опасное занятие, требующее смекалки и, конечно, везения.

Буксировка неисправной техники — штука априори рискованная. Особенно, если ты решил не заморачиваться и просто прицепить буксировочный трос к кенгурину. Не знаю, удивился ли произошедшему владелец этого Isuzu Trooper, но что-то подсказывает, что впредь он подумает дважды.

Впрочем, ее коварство судьба не брезгует проучить и тех, кто вроде бы делает все аккуратно и правильно. В данном случае спасти ситуацию не мог ни помощник на Mercedes-Benz Vito, ни жертва на стареньком Volkswagen Transporter T3. Хотя… второму явно стоит лучше следить за техническим состоянием своего «тетриса».

Когда буксирующий даже не догадывается о своей благородной миссии, второму участнику процесса приходится выкладываться вдвойне. И хотя ребята на «четырнадцатой» начали на зависть уверенно, в конечном счете все же «не вытянули». Как говорил профессор в известном кино: «За изобретение ставлю пять. А по предмету — неуд».

«Слабоумие и отвага» — это про парней из следующего сюжета. Вместо того, чтобы дернуть вперед или немного поработать лопатой, они предпочли расщепить купе на молекулы. И ведь весьма преуспели в этом!

Владельцы этого Трабанта 601, скорее всего, добивались чего-то подобного умышленно. И я вполне допускаю, что кузов, изготовленный из дуропласта, мог повести себя так без всяких «подпилов». А вы как считаете?

А вот — просто для примера — что бывает, когда за дело берутся «профессионалы». Двадцать секунд — и дело сделано. Любо дорого посмотреть! Причем «дорого» — это я буквально.

99% роликов подобного содержания не обходятся без обсценной лексики со стороны оператора или наблюдателей, так что ребятам из следующего сюжета — бесконечное уважение и низкий поклон (в противном случае мы бы не смогли выложить этот ролик из-за цензуры). Кстати, каких-то косяков в действиях этих бедолаг также нет. Банальное невезение.

Несомненно, парковаться надо по правилам всем и каждому, но этот Bentley Continental по-человечески жаль. Интересно, удастся ли хозяину предъявить что-то службе эвакуации? Судя по всему, дело происходит в Соединенных Штатах.

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Ну и на десерт — дорожные «нежданчики».

Видео: YouTube