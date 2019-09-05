5 принципов буксировки: выбираем правильный трос

Трос в багажнике — ближайший родственник аптечки и огнетушителя, при всей их непохожести… Когда всё в порядке, они раздражают своей очевидной ненужностью. Но если вдруг «припрет», картина меняется на противоположную: «бездельника» зовут на помощь — спасай!

1. Вам буксировать или дергать?

Какая разница? Как минимум ценовая: так называемые рывковые тросы гораздо дороже своих «обычных» коллег. Их можно, конечно, использовать и для привычной буксировки, но это нерационально: все-таки созданы они для другого. Когда буксировщик начинает двигаться, рывковый трос сначала растягивается, чтобы потом резко «выстрелить», сокращаясь в размерах. Опытный водитель буксира, почуяв этот момент, обычно жмет на тормоз: при этом энергия сжимающегося троса почти целиком достается буксируемой машине, вытаскивая ее с непроходимого участка. На практике если рывковый трос используют для буксировки, то его складывают вдвое.

Буксировка ремнем 4,5 тонны 5 метров с флажками

Динамическая стропа (4,5 т, 5 м) от уфимской компании «Такелаж+» оптимальна для автомобилей с массой до 1,5 тонны. Ширина используемой ленты — 5,5 см. Тип сцепки — «петля/петля».

Световозвращающие флажки: таких необходимо разместить как минимум две штуки. Тип фиксации: двухсторонняя липучка. Размер флажка: видимый — 200х200 мм, полный — 400х200 мм.

Стропа динамическая (4,5 т, 5 метров) «Стандарт», Такелаж +

Комплект флажков со световозвращающей лентой для буксировочных ремня/троса

2. Длина и нагрузка?

С длиной буксировочного троса заморачиваться не нужно: ее величина указана в ПДД. Она должна составлять от 4 до 6 метров. Хуже другое: трос должен быть обозначен флажками или щитками установленного образца, о которых изготовители тросов почему-то забывают… Очень может быть, что такие флажки-щитки придется приобретать отдельно: в противном случае вас имеют право наказать. Что касается усилия, указанного на упаковке троса, то на практике самыми распространенными являются 5-тонные тросы, которые подойдут для буксировки практически любой легковушки.

Особое внимание уделите длине. Если трос будет слишком короткий, то при первом же резком торможении буксировщик пожалеет о своей доброте: буксируемый въедет ему в филейную часть кузова. Но и слишком длинный трос — не подарок: подумайте, как будете сворачивать в переулок или, того хуже, в подворотню? Буксир-то спокойно заедет за угол, а вот длинный трос потащит вас в сторону, усугубляя неприятности.

Пример буксировочного ремня с рабочей нагрузкой в 4 тонны и минимальной разрывной — 6 тонн. Идеальный вариант для транспортного средства со снаряженной массой до 2 тонн. Материал ленты — полиэстер, исполнение: «крюк/крюк».

Динамический трос «ДорНабор» (12 тонн, 9 метров) предназначен для автомобилей весом от 2000 до 3500 кг. Такой должен справляться практически с любым заcевшим в грязи внедорожником. Кстати, стропа сделана в России.

Буксировочный ремень с рабочей нагрузкой в 4 т

Стропа динамическая (12 тонн, 9 метров), ДорНабор

Рывковый трос требует несколько иного подхода. Изделия с указанной нагрузкой в 4,5–4,6 т могут использоваться для вытаскивания застрявших снегоходов, квадроциклов и легковых автомобилей. Для машин массой не более двух тонн (а это практически все легковушки) подойдут тросы с нагрузкой в 8–9 тонн. А если речь идет о таких «проходимцах», как Land Rover Defender 110, Land Cruiser 100/110 и т.п., то потребуются тросы с нагрузкой в 11–14 тонн. Что до изделия с заявленной нагрузкой в 15–18 тонн, то они подойдут для Хаммеров и их собратьев.

Длина рывковых тросов обычно составляет от 5 до 12 метров. В среднем случае лучше ориентироваться на длину в 9 метров. Что касается цены, то более дешевые изделия подойдут, в общем-то, каждому, кто не собирается специально залезать в какие-то джунгли. А вот дорогие нужны как раз тем, кто лезет куда-то специально.

3. Из чего сделан?

Здесь тоже все просто: тросы бывают металлическими и неметаллическими. Сталь, безусловно, заслуживает уважения, однако пользоваться таким тросом сможет далеко не каждый. Да, он крепкий, однако почти не смягчает рывки, неминуемые при буксировке. При этом вам почти наверняка гарантированы занозы и ссадины из-за тоненьких стальных проволочек, составляющих тело такого троса. С кузовом такой трос тоже не будет церемониться: для ЗИЛ-130 он подходил идеально, а вот для мягкотелых современных легковушек — не очень. Компактно разместить такое изделие в багажнике весьма проблематично: большая ржавеющая бухта — не подарок. Наконец, из-за той же ржавчины трос может просто лопнуть под нагрузкой.

С неметаллическими тросами все проще: компактные, легкие, эстетичные, не ржавеют. Именно такие тросы сегодня в основном и продаются. Однако тут нельзя промахнуться с нагрузкой: ее надо выбирать, ориентируясь на массу буксируемой машины, причем хотя бы с двойным запасом. Скажем, если ваша машина весит около двух тонн, то тросик должен быть рассчитан примерно на 5 тонн.

4. Что куда цеплять?

Что касается крепления, то основных типов два — петля и крюк. И здесь нужно помнить о неприятностях, которые могут породить неудачно выбранные крепления.

Начнем с крюка. Пользоваться удобно: зацепил и поехал… Но есть серьезная опасность: разогнувшийся или плохо зацепленный крюк превращается в оружие: освободившийся трос сжимается подобно пружине, а крюк при этом готов разбить что угодно — от стекла машины до чьей-то головы… На всякий случай всем обладателям тросов с крюками даем совет: при креплении к буксирной проушине сначала проденьте в нее трос, сложенный вблизи крюка пополам, а затем вставьте крюк в образованную петлю. Получится своего рода полиспаст, который, во-первых, снизит нагрузку на крюк, а во-вторых, даже при его поломке, не позволит ему «обстреливать» братьев по разуму.

Петля априори свободна от подобных страшилок. Но неудачно завязанный узел может заупрямиться при попытке освободить трос: его затянет так, что впору будет звать на помощь что-то режущее. В таких случаях рационально использовать так называемые шаклы — это такие металлические скобы, выполненные, как правило, в виде полуколец с утолщениями на концах и отверстиями с резьбой, в которую вкручивают мощный «палец». Пара таких шаклов займет минимум пространства в багажнике, а закрепить их должным образом, как и освободить, сможет любой «ботаник», далекий от техники. Подобрать необходимый шакл можно в интернет-магазине «За рулем».

И еще один «совет бывалого» для тех, кому трос нужен только для одиночного рывка — выдернуть кого-то из сугроба, раскисшего грунта и т.п. Если вы не умеете правильно закреплять крюки, а слово «шакл» вам вообще неведомо, то перед финальным рывком набросьте на трос куртку, коврик или что-то в этом роде. Если трос не выдержит рывка, то его конец при этом просто свалится на землю, а не пойдет крушить все подряд. Кстати, на всякий случай попросите всех «зрителей» отойти подальше — мало ли чего…

Гаситель троса с утяжелителем — это специальное изделие, применяемое в качестве утяжеляющего средства-груза, которое гасит основную часть энергии от оборвавшейся стропы или троса при использовании лебедки или динамической стропы во время эвакуации автомобиля. Тем самым снижается риск человеческих травм или повреждений автомобиля. Изделие фиксируется на стропе или тросе с помощью ленты «контакт» — липучек, расположенных с внутренней стороны гасителя.

Впрочем, вместо куртки целесообразно набрасывать специальный гаситель троса. Он фиксируется на стропе или тросе с помощью липучек. В качестве утяжелителя используют плотную текстильную ленту, нашитую по всей длине изделия; также предусмотрен карман для дополнительного утяжеления. Вшитые световозвращающие полосы с обеих сторон изделия обеспечат видимость троса или стропы в условиях недостаточного освещения.

5. Как ехать?

Буксируемому ехать тяжелее. В фильме «Утренний обход» герой Андрея Мягкова, Москвич которого взял на буксир какой-то грузовик, тщетно пытается его остановить, потому что тот про него просто… забыл! Поэтому водителю буксира необходимо почаще поглядывать в зеркало: не потерял ли он бедолагу где-то по дороге…

На буксируемой машине должны работать рулевое управление и тормоза. Перед началом движения не забудьте разблокировать руль.

Если у вас остались вопросы по подборке и правильной эксплуатации тросов, а также необходимым аксессуарам к ним, обращайтесь в интернет-магазин «За рулем»! По доброй традиции, на период размещения статьи цены на весь ассортимент снижены.

Фото: фирмы-производители, depositphotos