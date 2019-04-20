Владельцам Лады: 14 вещей, которые должны лежать в багажнике (или в бардачке)

Эпоха багажников, забитых запчастями и инструментами, прошла. Но это не повод отправляться в дорогу безо всего. «За рулем» предлагает перечень того, что стоит возить с собой в любой ситуации. Особенно владельцам отечественных машин.

«Говорят, что если 5–6 водителей Жигулей соберутся вместе и опустошат свои багажники, то запросто соберут ещё одну машину».

Из народного юмора

Материалы по теме Набор автомобилиста: что возить с собой?

Почему упор именно на вазовода ? А, скажем, не на «шкодовода»?

Не хочу, чтобы в этом кто-то увидел некую дискриминацию. Просто я убежден, что даже сегодня, в эпоху то ли капитализма, то ли еще какого-то «изма», человек, приобретающий отечественную машину, изначально готов рассчитывать только на себя, в отличие от «иномарочников». Потому что иномарка всегда привлекала нашего человека именно своей предсказуемостью, законченностью, успокоенностью: сел, завел, поехал — и ноу проблем…

Во многом так оно и есть. Не то чтобы иномарки не ломались — это чепуха, конечно же, но на форумах по части надежности оголтелой критике в первую очередь подвергаются именно нашемарки. Тут причин много — и реальные недостатки машин, и их массовость, и банальное желание отдельных «товарищей» облить грязью отечественное изделие. В любом случае, к неожиданностям лучше быть готовым заранее, а потому вазоводу в большей степени, чем кому-то другому, стоит возить с собой некий набор «полезностей», которые могут пригодиться в дороге. Разумеется, что шкодоводам и даже мерседесоводам не возбраняется делать то же самое.

Наш вариант набора «полезностей», которым нужно найти место в перчаточно-вещевом ящике или в багажнике, приводим ниже.

Автомобильное зарядное устройство для сотового телефона. Без телефона сегодня никто себя и не мыслит, а вот зарядник зачастую валяется где-то вдалеке — то ли дома, то ли в офисе. Но в машине нужен именно автомобильный зарядник — дома он все равно бесполезен, а вот в дороге сможет сыграть решающую роль, когда телефон не вовремя подсядет. И пусть он вам никогда не пригодится.

Тряпки, салфетки и т.п. Можно, конечно, ездить и без этого: мол, грязь на скорость не влияет… Но это все-таки свинский подход: даже безобидный пакет с чипсами или орешками способен почти мгновенно сделать руль и прочие органы управления жирными и неприятными на ощупь. Да и после заправки руки не всегда остаются чистыми: ведь далеко не все надевают при этом перчатки. При этом, конечно же, не стоит использовать одну и ту же тряпку для протирки внутрисалонного монитора и номерного знака…

Гаечный ключ для крепления колеса. Да, в машине обычно предусмотрен штатный ключ, но вот удобным его назвать никак нельзя. Такие баллонники любят срываться с крепежа, требуют применять солидную физическую силу и т.п. Настоятельно советуем обзавестись хорошим ключом и прописать его в багажнике. Или… возле сиденья, под рукой — мало ли что в дороге случается…

Изоляционная лента. По своей универсальности даст фору многим инструментам — ей можно заматывать, заклеивать и даже забинтовывать.

Материалы по теме Как водителю подготовиться к дальней дороге?

Скотч. Близкий родственник изоленты, но с собственными талантами. Склеить разбитый, не дай бог, фонарь или даже бампер — тут изолента не поможет. И даже если в дороге останешься без бокового стекла, то временно приклеить вместо него обрывок полиэтилена поможет именно скотч.

Запасной ключ (брелок и т п.). Глупо стоять перед собственной запертой машиной в тысяче километров от дома, если ключ от нее куда-то исчез. Украли, потерял, захлопнул, забыл — не важно. Единственное, что не советуем делать, — прятать запасной ключ где-то в машине. Когда-то мы это рекомендовали, но сегодня, если вашу машину угонят, страховая компания обязательно захочет взглянуть на комплект ключей. И если их у вас не окажется, выплаты не ждите.

Провода для пуска машины от внешней батареи. Для вазоводов это особенно актуально: тот же Ларгус при выключении зажигания не снимает питание с фар, а потому в ряде случаев может быстро посадить батарею. Пускач, конечно же, лучше, но это штука дорогая.

Ручка плюс блокнот. Когда создается некая суета — ДТП, дорожные разборки и прочее, то в ряде случаев гораздо проще записать что-то «дедовским способом», а не выискивать в мобильнике функцию диктофона.

Любой универсальный инструмент. Возить с собой полбагажника инструментов сегодня как-то не принято — даже на «вазиках», но в пути очень часто нужно что-то разрезать, отвернуть, подцепить.

Фонарик. Найти в темноте упавшие ключи, попасть струей омывайки в горловину бачка — освещение точно пригодится.

Переходник для флеш-карт. Любую флешку лучше подключать через шнур-переходник: при неосторожном движении вы ее точно не сломаете. Да и штатный разъем при этом вообще не будет изнашиваться.

Вода — как питьевая, так и «просто вода». В багажнике можно возить канистру — помыть руки, протереть замызганное стекло и т.п. А бутылку со свежей водой лучше держать под рукой.

Топливная канистра. Запас хотя бы в пять литров никогда не помешает.

Аптечка первой помощи. Да, ее обязаны возить все, но лучше загрузить ее под себя — каждый знает собственные болячки. Единственное, о чем нужно помнить, что на жаре многие лекарства быстро помирают, а потому время от времени их надо заменять свежими.

Всех, кто считает необходимым дополнить предлагаемый перечень чем-то важным, приглашаем высказаться. Удачных поездок!