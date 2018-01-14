Чем УАЗ Патриот лучше Ленд Крузера?

Как оказалось, преимуществ набралось не так уж и мало. Как бы после прочтения этой статьи владельцы «кукурузеров» не поехали сдаваться в трейд-ины и прочие комиссионки... Так что, на всякий случай, сразу предупреждаю: при отсутствии чувства юмора материал лучше не просматривать. Это касается как уазоводов, так и приверженцев японской техники, которые готовы во всем видеть какие-то оскорбления в адрес любимой машинки. Заранее призываю и тех, и других не обижаться.
- Цена! УАЗ при любом раскладе будет ощутимо дешевле — даже при цене в миллион с лишним. Куда потратить сэкономленные деньги — дело ваше.
- Ремонтопригодность. Можно сколько угодно говорить, что «крузеры» вообще не ломаются, но чинить УАЗ все-таки несколько проще. Да и дешевле, конечно же. К тому же в дороге есть шанс устранить неисправность малой кровью.
- Багажник УАЗа больше почти на 200 литров
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- УАЗ — рабочая лошадь, механический мул. Его, соответственно, не так жалко гонять в хвост и в гриву.
- УАЗ — автомобиль для рукастого мужика, который любит возиться с техникой. И речь даже не о ремонтах, а о тюнинге, в котором УАЗ реально нуждается. При этом, на мой взгляд, большинство доработок будут выглядеть на УАЗе вполне органично — в отличие от того же Крузера.
- Транспортный налог, определяемый мощностью мотора, у Патриота заведомо ниже. Опять же — экономия денег.
- Страховка — и снова финансовая выгода по сравнению с Крузером.
- Запаска висит на задней двери, а не под брюхом: мне кажется, что на бездорожье это существенно удобнее.
- ШРУС автомобиля УАЗ Патриот запрятан в толще поворотного кулака. А ШРУС сухопутного крейсера с независимой подвеской защищен от невзгод наших дорог обычным пыльничком. А пыльники на бездорожье часто рвутся.
- По части грузоподъемности, вместительности и прочих житейских параметров УАЗ ни в чем не проигрывает. При этом, опять-таки, на нем не обидно возить доски, бочки, мешки и т.п.
- Вряд ли кому-то захочется устраивать вам автоподставы и прочие дорожные пакости, если вы за рулем УАЗа. Эти проходимцы будут искать машину подороже.
- Владельца УАЗа не станут дергать за руки профессиональные попрошайки: опять-таки, они найдут машину попрестижнее.
- Во дворе ваш УАЗ будет выглядеть не таким притягательным, как тот же Крузер, а потому вероятность того, что его угонят или повредят под покровом ночи, меньше.
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