Сроки ремонтов затягиваются, а дефицит запчастей приводит к длительным простоям. Рассказываем, как автовладельцам быть в такой ситуации.

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Для российского автомобильного рынка 2022 год ознаменовался уходом большинства официальных дилеров, появлением параллельного импорта, а также перекосом от более прозрачного первичного к менее организованному вторичному рынку. Обращение в неофициальный сервис для проведения технического обслуживания и ремонта осталось для многих единственной реальной возможностью обеспечить работоспособность своего автомобиля.

Вот что автомобилисту необходимо знать и учитывать при общении со специалистами мастерских, и на что обратить внимание, чтобы не потерять время и деньги.

Рекомендации специалиста

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директор по развитию компании «КарданБаланс»

— Есть два документа, которые сегодня помогают регулировать отношения между клиентом и работниками сервиса — Постановление Правительства РФ №290 от 11.04.2001 и Закон РФ «О защите прав потребителей» №2300 — I от 07.02.1992. Ориентируясь на эти два документа можно отслеживать добросовестность организации, а также качество и процесс самого ремонта.

После того, как вы прибыли в автосервис, обозначили конкретную проблему и описали ее, специалисты должны провести диагностику системы автомобиля, где находится возможная поломка. Это поможет подтвердить либо опровергнуть догадки относительно причины неисправности. Если проверка требует монтаж или демонтаж дополнительных конструктивных элементов, в качестве бонуса специалисты могут дать персональную скидку на неё при условии последующего ремонта в этом же сервисе.

Многие автовладельцы считают, что ремонт машины должен проводиться исключительно под их личным контролем. По закону, клиенты действительно могут находиться на территории сервиса. При этом они не имеют права вмешиваться в работу сотрудников предприятия, и в обязательном порядке должны соблюдать технику безопасности. В производственные цеха, например, в зоны с токарными, фрезерными, балансировочными и другими типами станков, вас имеют право не впустить, поскольку это будет являться прямым нарушением техники безопасности.

Дополнительные гарантии

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Впрочем, присутствовать в сервисе не всегда бывает удобно, особенно если работы предполагаются масштабные и длительные. Гарантом спокойствия в этом случае может стать составление помимо заказ-наряда еще и акта приема-передачи. Многие автовладельцы пренебрегают этим документом. И зря!

В нём подробно расписывается комплектность транспортного средства, отправляющегося на ремонт, все имеющиеся у него наружные повреждения и дефекты. Важно внести в акт перечень запасных частей и расходников, которые владелец авто предоставляет ремонтникам.

Как правильно забирать машину после ремонта

принимайте машину только при дневном освещении, чтобы заметить дефекты, которых не было до обращения в сервис;

не пренебрегайте тест-драйвом отремонтированного авто;

тщательно сверяйте комплектацию получаемой машины с данными из акта приёма-передачи.

Окончание ремонта в сервисе опционально сопровождается оформлением акта сдачи-приёма. В нём указывается реальный объем выполненных специалистами услуг, фиксируются все полученные в ходе ремонта повреждения транспортного средства.

Часто автовладельцы пренебрегают составлением этого документа. Однако, именно он может реально помочь доказать в суде факт некачественного предоставления сервисом услуг по обслуживанию машины.

Если ремонт выполнен некачественно

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Знание ст. 28 Закона «О защите прав потребителей» поможет вам решить проблему с затягиванием ремонта. Можно смело назначать специалистам сервиса новый срок для выполнения услуг, обоснованно требуя при этом уменьшения их стоимости, взыскивать с них уплату неустойки за каждый день и даже час промедления. В некоторых случаях можно добиться даже отказа от исполнения договора и возврата уплаченной по договору суммы в полном объёме.

Полезный совет

Чтобы ремонт машины прошёл успешно, недостаточно просто грамотно выбрать сервис. В обязательном порядке следует знать свои права как потребителя и уметь отстаивать их на каждом этапе проводимых специалистами работ, а в некоторых ситуациях в том числе проявить гибкость, и подождать чуть больше обычного, чтобы автомобиль снова смог поехать.

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Фото: Benjamin Brunner on Unsplash и компания «КарданБаланс»