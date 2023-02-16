В продаже новинка появится уже в марте этого года.

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Модель, которая когда-то открыла новый класс — минивэнов, теперь превращается в кроссовер. Это Espace — более просторная версия Austral, в которой могут путешествовать до семи человек.

Компания опубликовала тизеры новинки, которые показывают достаточно, чтобы понять все особенности машины.

У кроссовера большой задний свес и почти вертикальная дверь багажника, что говорит о практичности кроссовера. В нем должно быть достаточно места не только для семи пассажиров, но и для их багажа. Это, конечно, повлияет на геометрическую проходимость, но критично только для бездорожья, а не для грунтовых дорог.

Другой тизер показывает ярко выраженные рельефные крылья кроссовера. А оконная линия имеет общие черты с минивэном Espace — обратите внимание на широкую заднюю стойку в цвет кузова.

Длина Renault Espace составляет 4,72 м, что на 14 см меньше, чем у минивэна. При этом салон шире, чем у минивэна Espace, заявили в компании. Новая модель будет предлагаться в пятиместной и семиместной версиях.

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Новый Renault Espace построен на платформе CMF-CD — на ней же спроектированы новые Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander. Двигатели, скорее всего, будут теми же. В том числе силовые установки с технологией мягкого гибрида и гибридные мощностью до 200 л.с. Но привод будет исключительно передним.

Повторимся, новый Renault Espace будет представлен в марте 2023 года, а купить его в России можно будет благодаря работающей схеме параллельного импорта.

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Фото: Renault