Hyundai втайне сделал новый кроссовер — журнал За рулем

Hyundai втайне сделал новый кроссовер

Судя по фото, он не будет дорогим. А его название вам понравится.

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В Китае, вне досягаемости юристов корпорации Disney, Hyundai планирует выпустить новый кроссовер под названием Mufasa (Муфаса — персонаж из мультфильма 1994 года «Король Лев»).

Согласно обнаруженным документам, поданным в MIIT Китая, несмотря на то, что новый пятиместный кроссовер имеет логотип Hyundai, дизайн автомобиля копирует дизайн Kia.

Hyundai втайне сделал новый кроссовер

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Это, например, X-образная решетка радиатора, напоминающая Sportage, овальные задние фонари, да и задняя часть в целом как у Kia EV6.

Hyundai втайне сделал новый кроссовер

Однако сбоку в кроссовере все же угадывается Hyundai. Своими линиями и широкими колесными арками модель напоминает Tucson.

Hyundai втайне сделал новый кроссовер

Интерьер пока остается загадкой. Пока можно только предположить, что салон будет достаточно просторным, так как длина машины составляет 4475 мм, ширина — 1850 мм, а высота — 1686 мм. То есть кроссовер сопоставим по габаритам с Kia Sportage.

Hyundai втайне сделал новый кроссовер

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Под капотом Hyundai Mufasa установлен 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 160 л.с. Весит кроссовер 1910 кг и развивает максимальную скорость 187 км/ч. Другой информации об автомобиле пока нет.

Ожидается, что внедорожник будет продаваться только на китайском рынке и ввозиться в Россию по схеме параллельного импорта. И теперь нас очень интересует цена этой явно бюджетной машины.

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Фото: Carscoops.com

Hyundai втайне сделал новый кроссовер

Судя по фото, он не будет дорогим. А его название вам понравится.

Hyundai втайне сделал новый кроссовер — фото 1390487Hyundai втайне сделал новый кроссовер — фото 1390489Hyundai втайне сделал новый кроссовер — фото 1390491Hyundai втайне сделал новый кроссовер — фото 1390490Hyundai втайне сделал новый кроссовер
Hyundai втайне сделал новый кроссовер

Судя по фото, он не будет дорогим. А его название вам понравится.

Hyundai втайне сделал новый кроссовер — фото 1390489Hyundai втайне сделал новый кроссовер — фото 1390487Hyundai втайне сделал новый кроссовер — фото 1390490Hyundai втайне сделал новый кроссовер — фото 1390491Hyundai втайне сделал новый кроссовер
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