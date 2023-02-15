Hyundai втайне сделал новый кроссовер

В Китае, вне досягаемости юристов корпорации Disney, Hyundai планирует выпустить новый кроссовер под названием Mufasa (Муфаса — персонаж из мультфильма 1994 года «Король Лев»).
Согласно обнаруженным документам, поданным в MIIT Китая, несмотря на то, что новый пятиместный кроссовер имеет логотип Hyundai, дизайн автомобиля копирует дизайн Kia.
Это, например, X-образная решетка радиатора, напоминающая Sportage, овальные задние фонари, да и задняя часть в целом как у Kia EV6.
Однако сбоку в кроссовере все же угадывается Hyundai. Своими линиями и широкими колесными арками модель напоминает Tucson.
Интерьер пока остается загадкой. Пока можно только предположить, что салон будет достаточно просторным, так как длина машины составляет 4475 мм, ширина — 1850 мм, а высота — 1686 мм. То есть кроссовер сопоставим по габаритам с Kia Sportage.
Под капотом Hyundai Mufasa установлен 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 160 л.с. Весит кроссовер 1910 кг и развивает максимальную скорость 187 км/ч. Другой информации об автомобиле пока нет.
Ожидается, что внедорожник будет продаваться только на китайском рынке и ввозиться в Россию по схеме параллельного импорта. И теперь нас очень интересует цена этой явно бюджетной машины.
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Фото: Carscoops.com