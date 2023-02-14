Новый Nissan X-Trail не любит резких маневров — журнал За рулем

Новый Nissan X-Trail не любит резких маневров

Это показал «лосиный тест» - на скорости кроссовер не желает следовать за колесами.

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Nissan X-Trail предлагается с несколькими силовыми установками, и самая интересная из них — гибридная версия e-Power e-4orce с электродвигателями на колесах и с бензиновым мотором, который служит генератором.

Именно такой кроссовер и был испытан специалистами Km77.com, опубликовавшими отчет о тестах на YouTube.

Надо упомянуть, что на автомобиле стояли всесезонные шины Michelin CrossClimate 2, которые отлично прошли множество тестов и известны своими исключительными сцепными свойствами на снегу, хотя технически не являются зимними шинами. Хороши они и на сухой чистой дороге.

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Тесты кроссовера показали, что X-Trail в целом стабилен, но имеет довольно агрессивную электронную систему управления, которая срабатывает быстро и жестко. Во время прохождения «змейки», когда инерция начала раскачивать заднюю часть X-Trail, система стабилизации просто замедлила кроссовер. Испытатели снизили скорость прохождения во время второй попытки, и все прошло хорошо. То есть X-Trail e-Power e-4orce — это автомобиль, который не любит спешки.

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Это отразилось и на результатах «лосиного теста». Максимальная скорость составила 74 км/ч. Увеличение скорости привело к наезду на конус, когда передняя часть кроссовера не смогла повернуть, несмотря на вывернутые колеса. Из-за этого электронная система стабилизации резко снизила скорость машины до 19 км/ч на выходе из маневра.

X-Trail не предназначен для напористой езды. При любом удобном случае он сбрасывает скорость до скорости бегущего человека. Но, может, все же виноваты шины?

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Фото, видео: YouTube

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Отзывы о Nissan X-Trail (18)

Nissan 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Рестайлинг

Недостатки:

Нету

Комментарий:

В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден ...

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