Самый бюджетный Hyundai возвращается — журнал За рулем

Самый бюджетный Hyundai возвращается

Компания опубликовала тизерные фотографии нового поколения Verna.

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Hyundai опубликовала тизеры и кое-какую информацию о шестом поколении Verna (в России модель продавалась под названием Accent). У седана престижный дизайн, и он оснащен рядом современных технологий.

Фары машины соединены светодиодной полосой. Между задними фонарями проходит такая же линия, только, естественно, красного цвета. Видны также решетка радиатора со сложным узором и красивая задняя стойка, из-за которой седан больше похож на четырехдверное купе.

Самый бюджетный Hyundai возвращается

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Салон Hyundai Verna остается загадкой. Тем не менее, известно, что он будет оснащен цифровой панелью приборов и большим сенсорным экраном информационно-развлекательной системы. Будет также вентиляция передних сидений, люк в крыше, автоматический климат-контроль и ряд систем помощи водителю.

Самый бюджетный Hyundai возвращается

Hyundai подтвердил информацию, что новая Verna будет доступна только с бензиновым двигателем в атмосферном и турбированном вариантах. Это 1,5-литровый MPi и более мощный 1,5-литровый T-GDi.

Самый бюджетный Hyundai возвращается

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Мощность атмосферника составит 115 л.с., а турбомотора —160 л.с. Оба будут сочетаться с шестиступенчатой механической коробкой передач и, конечно же, передним приводом. Также предусмотрен интеллектуальный вариатор IVT (для 1.5 MPi) и 7-ступенчатый робот (для 1.5 T-GDi).

Hyundai уже начал принимать заказы на новую Verna в Индии, выход на рынок которой ожидается в апреле или мае 2023 года.

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Фото: Hyundai

Самый бюджетный Hyundai возвращается

Компания опубликовала тизерные фотографии нового поколения Verna.

Самый бюджетный Hyundai возвращается — фото 1390221Самый бюджетный Hyundai возвращается — фото 1390223Самый бюджетный Hyundai возвращается — фото 1390222Самый бюджетный Hyundai возвращается
Самый бюджетный Hyundai возвращается

Компания опубликовала тизерные фотографии нового поколения Verna.

Самый бюджетный Hyundai возвращается — фото 1390221Самый бюджетный Hyundai возвращается — фото 1390223Самый бюджетный Hyundai возвращается — фото 1390222Самый бюджетный Hyundai возвращается
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