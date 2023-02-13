Названы самые ломучие автомобили 2023 года — журнал За рулем

Названы самые ломучие автомобили 2023 года

Составленный JD Power рейтинг традиционно возглавила британская марка автомобилей.

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Названы самые надежные автомобили 2023 года

Ежегодно в феврале JD Power публикует исследование, посвященное степени надежности автомобилей. В этом году оно основано на сервисных историях 30 062 автомобилей в возрасте до трех лет.

Общий вывод — надежность медленно, но верно повышается. Проблемы же возникают чаще с передовыми технологиями и информационно-развлекательными системами.

Рейтинг основан на количестве проблем на 100 автомобилей. Чем меньше коэффициент, тем надежнее модель. Средний показатель оказался в этом году на уровне 186, что на 6 баллов больше, чем в 2022 году.

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Самым ломучими автомобилями оказались внедорожники Land Rover. Их коэффициент составляет 273 балла.

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Больше всех удивил Ford — коэффициент машин этой марки в 2022 году составлял 188 баллов. Но всего за год к этому показателю добавился еще 61 балл. В итоге коэффициент в 2023 году вырос до 249 баллов. И это четвертое место среди самых ненадежных автомобилей.

Также в пятерку вошли Audi и Mercedes-Benz, что неудивительно, если учесть, сколько передовых систем помощи водителю используется в машинах этих марок. Кстати, Mercedes-Benz тоже резко сдал позиции, как и Ford. В 2022 году у машин марки был показатель 195 баллов.

Место

Марка

Результат 2023 года

Результат 2022 года

Разница

1

Land Rover

273

284

11

2

Lincoln

259

180

—79

3

Audi

252

232

—20

4

Ford

249

188

—61

5

Mercedes-Benz

240

195

—45

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Фото: Fredrik Öhlander / Unsplash

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