Названы самые ломучие автомобили 2023 года

Ежегодно в феврале JD Power публикует исследование, посвященное степени надежности автомобилей. В этом году оно основано на сервисных историях 30 062 автомобилей в возрасте до трех лет.
Общий вывод — надежность медленно, но верно повышается. Проблемы же возникают чаще с передовыми технологиями и информационно-развлекательными системами.
Рейтинг основан на количестве проблем на 100 автомобилей. Чем меньше коэффициент, тем надежнее модель. Средний показатель оказался в этом году на уровне 186, что на 6 баллов больше, чем в 2022 году.
Самым ломучими автомобилями оказались внедорожники Land Rover. Их коэффициент составляет 273 балла.
Больше всех удивил Ford — коэффициент машин этой марки в 2022 году составлял 188 баллов. Но всего за год к этому показателю добавился еще 61 балл. В итоге коэффициент в 2023 году вырос до 249 баллов. И это четвертое место среди самых ненадежных автомобилей.
Также в пятерку вошли Audi и Mercedes-Benz, что неудивительно, если учесть, сколько передовых систем помощи водителю используется в машинах этих марок. Кстати, Mercedes-Benz тоже резко сдал позиции, как и Ford. В 2022 году у машин марки был показатель 195 баллов.
|
Место
|
Марка
|
Результат 2023 года
|
Результат 2022 года
|
Разница
|
1
|
Land Rover
|
273
|
284
|
11
|
2
|
Lincoln
|
259
|
180
|
—79
|
3
|
Audi
|
252
|
232
|
—20
|
4
|
Ford
|
249
|
188
|
—61
|
5
|
Mercedes-Benz
|
240
|
195
|
—45
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Фото: Fredrik Öhlander / Unsplash