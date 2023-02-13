Названы самые ломучие автомобили 2023 года

Составленный JD Power рейтинг традиционно возглавила британская марка автомобилей.

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Ежегодно в феврале JD Power публикует исследование, посвященное степени надежности автомобилей. В этом году оно основано на сервисных историях 30 062 автомобилей в возрасте до трех лет.

Общий вывод — надежность медленно, но верно повышается. Проблемы же возникают чаще с передовыми технологиями и информационно-развлекательными системами.

Рейтинг основан на количестве проблем на 100 автомобилей. Чем меньше коэффициент, тем надежнее модель. Средний показатель оказался в этом году на уровне 186, что на 6 баллов больше, чем в 2022 году.

Самым ломучими автомобилями оказались внедорожники Land Rover. Их коэффициент составляет 273 балла.

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Больше всех удивил Ford — коэффициент машин этой марки в 2022 году составлял 188 баллов. Но всего за год к этому показателю добавился еще 61 балл. В итоге коэффициент в 2023 году вырос до 249 баллов. И это четвертое место среди самых ненадежных автомобилей.

Также в пятерку вошли Audi и Mercedes-Benz, что неудивительно, если учесть, сколько передовых систем помощи водителю используется в машинах этих марок. Кстати, Mercedes-Benz тоже резко сдал позиции, как и Ford. В 2022 году у машин марки был показатель 195 баллов.

Место Марка Результат 2023 года Результат 2022 года Разница 1 Land Rover 273 284 11 2 Lincoln 259 180 —79 3 Audi 252 232 —20 4 Ford 249 188 —61 5 Mercedes-Benz 240 195 —45

Вот что делают выхлопы с мозгом человека: исследователи из Канады провели жесткие эксперименты на людях, чтобы выяснить, насколько на самом деле опасны выхлопные газы.

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Фото: Fredrik Öhlander / Unsplash