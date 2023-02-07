Вот что делают выхлопы с мозгом человека — журнал За рулем

Вот что делают выхлопы с мозгом человека

Исследователи из Канады провели жесткие эксперименты на людях, чтобы выяснить, насколько на самом деле опасны выхлопные газы.

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Эксперимент проводился на 25 здоровых людях в самом продуктивном возрасте — от 19 до 49 лет (14 мужчин и 11 женщин). Им давали дышать выхлопными газами дизельного двигателя, а чтобы ускорить негативный процесс, подопытные в это время занимались на велотренажере.

Известно, что загрязненный выхлопами воздух очень вреден для человека. Оказалось, что ущерб, который он наносит мозгу, гораздо серьезнее, чем можно было бы предположить.

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Всех участников исследования обследовали с помощью МРТ до и после эксперимента. Оказалось, что выхлопы дизельного двигателя привели к кратковременному снижению когнитивных функций. То есть, это повлияло на память и психику. Кроме того, такое состояние может приводить к депрессии.

«Настоящее исследование представляет собой первое изучение воздействия дизельных выхлопов на человека с использованием МРТ. Исследование выявило немедленное снижение когнитивных функций мозга в результате вдыхания загрязненного воздуха. Поскольку выявленные нами изменения в мозге могут подвергать людей риску ухудшения качества их профессиональной деятельности, это является важным аспектом для общественного здравоохранения», — пишут исследователи.

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Чтобы минимизировать вред выхлопных газов, следует избегать занятий спортом возле дорог, меньше находиться в загазованных местах (на парковках, в гаражах, тоннелях).

Также нужно чаще менять салонный фильтр в своем автомобиле (предпочитая, по возможности, угольный), летом же в городе предпочтительнее пользоваться кондиционером (если он есть), а не ездить с открытыми окнами.

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Фото: Matt Boitor / Unsplash

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