Вот что делают выхлопы с мозгом человека

Исследователи из Канады провели жесткие эксперименты на людях, чтобы выяснить, насколько на самом деле опасны выхлопные газы.

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Эксперимент проводился на 25 здоровых людях в самом продуктивном возрасте — от 19 до 49 лет (14 мужчин и 11 женщин). Им давали дышать выхлопными газами дизельного двигателя, а чтобы ускорить негативный процесс, подопытные в это время занимались на велотренажере.

Известно, что загрязненный выхлопами воздух очень вреден для человека. Оказалось, что ущерб, который он наносит мозгу, гораздо серьезнее, чем можно было бы предположить.

Всех участников исследования обследовали с помощью МРТ до и после эксперимента. Оказалось, что выхлопы дизельного двигателя привели к кратковременному снижению когнитивных функций. То есть, это повлияло на память и психику. Кроме того, такое состояние может приводить к депрессии.

«Настоящее исследование представляет собой первое изучение воздействия дизельных выхлопов на человека с использованием МРТ. Исследование выявило немедленное снижение когнитивных функций мозга в результате вдыхания загрязненного воздуха. Поскольку выявленные нами изменения в мозге могут подвергать людей риску ухудшения качества их профессиональной деятельности, это является важным аспектом для общественного здравоохранения», — пишут исследователи.

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Чтобы минимизировать вред выхлопных газов, следует избегать занятий спортом возле дорог, меньше находиться в загазованных местах (на парковках, в гаражах, тоннелях).

Также нужно чаще менять салонный фильтр в своем автомобиле (предпочитая, по возможности, угольный), летом же в городе предпочтительнее пользоваться кондиционером (если он есть), а не ездить с открытыми окнами.

Подкрасил номер — лишился прав (объяснение суда). Рано или поздно краска на номерных знаках стирается, и водители просто обводят буквы и цифры маркером. Но это небезопасно.

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Фото: Matt Boitor / Unsplash