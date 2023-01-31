Рано или поздно краска на номерных знаках стирается, и водители просто обводят буквы и цифры маркером. Но это небезопасно.

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За нечитаемые номерные знаки предусмотрен штраф в размере 500 рублей по ст. 12.2 КоАП РФ. Стертые же номера следует отдавать на реставрацию в специальные мастерские. Но это деньги и время…

Поэтому многие автомобилисты просто обводят буквы и цифры номерных знаков маркером или краской. Но инспектор ГИБДД может придраться к такому кустарному восстановлению номеров.

Например, районный суд в Волгограде признал некоего Андреева виновным в использовании подложных номерных знаков. По словам обвиняемого, номера не были подложными — он лишь подкрасил номер, чтобы цифры и буквы на нем были ярче.

С этим Андреев отправился обжаловать приговор в 8-й кассационный суд, но тот утвердил решение районного суда. В результате Андреева лишили прав и выписали ему штраф в размере 30 тысяч рублей.

Также за подложные номера может заводиться уголовное дело (ст. 326 УК РФ «Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства» — до 2 лет).

Как пояснили в Верховном суде, подложными государственными регистрационными знаками являются те, которые были изготовлены в соответствии с техническими требованиями, но в которые были внесены изменения, искажающие нанесенные на них символы. То есть, формально, слишком толстая или тонкая линия уже может считаться искажением.

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Такое определение, как пишет РГ, дается в п. 4 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 25 июня 2019 г. № 20 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»:

«не соответствующие требованиям, установленным законодательством о техническом регулировании, в части нарушений при их изготовлении требований национального стандарта Российской Федерации относительно технических условий и конструкторской документации (в частности, государственные регистрационные знаки (в том числе один из них), не соответствующие основным размерам таких знаков, предназначенных для определенной группы транспортных средств; форма и характер начертания, толщина линий цифр и букв, применяемых на лицевой стороне которых, изменены)».

Фото: Александр Щербак/ТАСС