Читатели Maxim назвали «За рулем» лучшим, что было в СССР

Само издательство «За рулем» готовится к празднованию 95-летия журнала.

Журнал провел опрос среди своих читателей к 100-летию образования Советского Союза. Целью было выяснить, что люди больше всего любили в той эпохе и какие приятные вещи с ней ассоциируются.

Самым любимым журналом эпохи СССР стал «За рулем», который люди любили больше чем сатирическое издание «Крокодил» и журнал о путешествиях «Вокруг света».

Одним из символов эпохи журнал «За рулем» считают 16% опрошенных.

В 2023 году «За рулем» празднует свое 95-летие, поэтому весь год мы будем публиковать интересные факты из истории журнала и издательства.

Интерес к автомобилям в стране был высоким, несмотря на дефицит машин и на длинные очереди за ними. Поэтому выход нового номера «За рулем» всегда ждали с нетерпением.

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Со дня основания в 1928 году и до 1989 года «За рулем» был единственным в СССР периодическим автомобильным изданием для широкого круга читателей, а его тираж достигал 4,85 млн экземпляров.

Пережив СССР, «За рулем» остается старейшим, самым популярным и авторитетным автомобильным изданием в России. И это не просто издание со множеством рубрик, освещающее все важные события автомира и проводящее множество испытаний машин и товаров для автомобилей. Это и сайт, на котором вы сейчас находитесь, и торговый дом, а также ежегодная премия Гран-при «За рулем».

Будьте с нами и с миром автомобилей!

Фото: Виктор Кошевой/ТАСС, «За рулем»