Читатели Maxim назвали «За рулем» лучшим, что было в СССР

Журнал провел опрос среди своих читателей к 100-летию образования Советского Союза. Целью было выяснить, что люди больше всего любили в той эпохе и какие приятные вещи с ней ассоциируются.
Самым любимым журналом эпохи СССР стал «За рулем», который люди любили больше чем сатирическое издание «Крокодил» и журнал о путешествиях «Вокруг света».
Одним из символов эпохи журнал «За рулем» считают 16% опрошенных.
В 2023 году «За рулем» празднует свое 95-летие, поэтому весь год мы будем публиковать интересные факты из истории журнала и издательства.
Интерес к автомобилям в стране был высоким, несмотря на дефицит машин и на длинные очереди за ними. Поэтому выход нового номера «За рулем» всегда ждали с нетерпением.
Со дня основания в 1928 году и до 1989 года «За рулем» был единственным в СССР периодическим автомобильным изданием для широкого круга читателей, а его тираж достигал 4,85 млн экземпляров.
Пережив СССР, «За рулем» остается старейшим, самым популярным и авторитетным автомобильным изданием в России. И это не просто издание со множеством рубрик, освещающее все важные события автомира и проводящее множество испытаний машин и товаров для автомобилей. Это и сайт, на котором вы сейчас находитесь, и торговый дом, а также ежегодная премия Гран-при «За рулем».
Будьте с нами и с миром автомобилей!
- Все публикации из цикла 95 лет «За рулем».
- Архив журнала «За рулем».
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
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Фото: Виктор Кошевой/ТАСС, «За рулем»