Автопробеги «За рулем»: 95 лет назад и сегодня

Лев Толстой на обочине, «ездовой академик» Ферсман и скоростной заезд от Берлина до Москвы, а еще сюжет для «Золотого теленка» и обещание «нажать» на Форда: нам есть, что вам рассказать!

Продолжаем цикл материалов, посвященных 95-летию журнала «За рулем»!

Автопробег — возможность опробовать автомобиль в самых разных условиях и рассказать об этом. А заодно — о дорогах (и бездорожье), людях, природе…

Первые пробеги (и какие!) «За рулем» провел уже в 1929 году, всего через год после рождения. Но сначала писали не о своих пробегах, а о чужих, в которых уже поднаторели иностранцы. Например, о пробеге от Капштадта до Стокгольма 1928 года, который организовал и провел «известный спортсмен Лэсей в компании нескольких своих друзей» (№1 1929 года).

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Целями пробега были испытания Chevrolet (седана и грузовичка) и себя, острые впечатления. Но авторы «За рулем» в статье «На „Шевроле“ через Африку» то ли в шутку, то ли всерьез заявляли:

Объезд глухих деревень СССР на автомобиле в целях агитации за Автодор, приобщение деревни к культуре города, и запугивание негров загадочной техникой самодвижущегося экипажа — таковы два совершенно противоположных полюса использования агитационного значения автомобиля.

Разумеется, в статье об африканском пробеге на «Шевроле» не обошлось без идеологической подоплеки.

Благословение Толстого

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В №7 1929 года в статье «В новый мотоциклетный пробег» автор Дьяков разбирал результаты 1 (первого) Всесоюзного пробега 1928 года на мотоциклах по маршруту Москва-Тифлис-Москва (5000 км). Тифлисом до 1936 года назывался Тбилиси. Речь в статье шла в основном о том, как в пробеге отработали масла, шины (советские и импортные), свечи и цепи — тульской артели.

В том же номере опубликован «исторический» материал о пробеге 1910 года по маршруту Москва-Тула-Орел. В Ясной Поляне пробег встречал сам Лев Николаевич Толстой! Писатель, впервые знакомившийся с автомобилем, якобы сказал:

Эта штука когда-нибудь сыграет огромную роль для человечества.

В заключительной части статьи автор сообщал: «С тех пор прошло 19 лет. Автомобиль завоевал повсеместно почетное место. Автопробег теперь не является прихотью спортсменов, а событием огромного общественного значения».

Автор статьи о пробеге 1910 года рассказал, что Толстой вышел на свою обычную прогулку по шоссе, и возле него остановился только француз Герберт де Корни, узнавший писателя и не пожалевший времени на беседу.

Первый пробег через пустыню

Публику приучали к мысли о важности пробегов. В №11 того же 1929 года опубликована статья об автопробеге через пустыню Кара-Кум. Начиналось так:

Чтобы изыскать способы связи и транспорта в песках Кара-Кум, в центре которых находятся богатые серные месторождения, в апреле этого года по инициативе ВСНХ совместно с Всесоюзной Академией Наук была организована автомобильная экспедиция от г. Ашхабада до серных заводов «Зеагли» (протяжение 260 км) и далее — до Хивы. В экспедицию вышли: 2 шестиколесных автомобиля Рено типа «Сахара» (10 л.с. налог.) и 1 старый однотонный полугрузовичек Форд (типа «Т» с червячной передачей), представленный Туркмен-Автопромторгом.

Правда, «с сотого километра автомобиль Форд по требованию командора пробега был возвращен в Ашхабад». Да и «Рено» забраковали: «Общим выводом из пробега, является, на наш взгляд, заключение о непригодности машин типа „Рено-Сахара“ к работе в песках Кара-Кум. 90% пути автомобили преодолели на 1 и 2 скоростях, все серьезные подъемы брали только на лебедках, и делали в среднем по 55 км в сутки.

Помните слова папы Дяди Федора из Простоквашино о ездовых академиках? В первом Каракумском пробеге выталкивать машины приходилось даже академику Ферсману, что и запечатлено на фото в статье.

Редакция с выводами автора Четверикова не согласилась, и пообещала вернуться к теме в следующих номерах. И вернулась — правда, в 1933 году, когда «Автодор» и «За рулем» провели новый «Каракумский» пробег, уже на советских машинах. О нем сделали целую серию статей. Об этом мы еще обязательно расскажем подробно.

Первый женский автопробег

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В июне 1929 года в №11 появилась статья на разворот профессора Веры Данчаковой, первой женщины-профессора в России, анатома, биолога, эмбриолога, пионера исследования стволовых клеток. В этом материале Вера Михайловна рассказывала не о научных исследованиях, а о том, как она за 70 часов доехала из Берлина до Москвы, преодолев 2350 км и 14 пограничных пунктов. Ехала Данчакова на спортивном «Фордике». После описания пути заключала:

Я убедилась еще, что женщина за рулем, пока это не станет обыденным явлением, за свое внимание к населению и осторожность в езде, встретит у населения и прохожих самое внимательное к себе отношение.

Обыденным явлением женщина за рулем стала давно и до сих пор не обходится без внимания. Данчакова положила начало еще одному виду «зарулевских» пробегов — рекордных. Например, из Москвы в Лиссабон за 45 часов (и даже быстрее). О том, как это было, тоже обязательно расскажем в ближайшее время.

Иллюстрировать свою статью профессору Данчаковой было нечем: средняя скорость движения была больше 33 км/ч — неслабо для начала прошлого века. Вере Михайловне явно было не до фотографий.

Первый журналистский автопробег — с Красной площади!

Николай Осинский

О пробеге по маршруту Москва-Тула-Воронеж-Харьков-Курск-Орел-Тула-Москва (2000 км) писал, первый главный редактор «За рулем» в №15 (август) 1929 года

— 6 июля в 7 час. 30 мин. утра я дал сильный гудок и поставив первую скорость, тронулся с Красной площади на новеньком «Форде» Автодора. За мною следовали: тов. Дмитриев на машине «Уиппет» завода «Виллис-Оверлэнд», тов. Каминский — на машине «Стар» завода Дюрант, тов. Дюмулен — на машине «Шевроле» «Генеральной компании Моторов», а в конце колонны на полугрузовом Форде с бензиновой бочкой, веревками, топорами, лопатой и запасными материалами катил веселый и всегда бодрый тов. Николаев.

Мы вышли в далекий путь для того, чтобы на практике проверить, а какой степени конкуренты Форда (три машины, вышедшие позади Форда с Красной площади) способны тягаться с ним и каковы будут соотносительные достоинства и недостатки всех четырех моделей и в какой мере каждая из этих машин пригодна для повседневного массового употребления на дорогах СССР и не под руководством профессиональных шоферов.

Материал о пробеге от Москвы до Харькова и обратно занял в 15-м номере 6 полос, а один из драматичных кадров (с преодолением брода) из пробега взяли на обложку.

Важным условием пробега было, чтобы каждый участник проехал хотя бы перегон на каждой из машин — это правило потом действовало во всех последующих пробегах «За рулем».

Вдохновляли Ильфа и Петрова

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Подробно описывать приключения «зарулевцев» нет смысла, вы можете прочитать статью в архиве на сайте. Скажу одно: многое в тексте напоминает первую часть романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок», написанную в том же августе 1929 года. «- Все в Автодор! — поспешно сказал он, глядя на поравнявшегося с ним Остапа. — Наладим серийное производство советских автомашин! Железный конь идет на смену крестьянской лошадке!» Помните?

То, что Ильф и Петров были хорошо знакомы с Михаилом Кольцовым, одним из основателей «За рулем» — исторический факт. Они публиковались в «Огоньке» под псевдонимом «Ф. Толстоевский», а Кольцов как раз возглавлял «Огонек». Вероятно, писатели знали и Осинского, и о пробеге, конечно, были наслышаны.

Не исключено, что и свою «Одноэтажную Америку» Ильф и Петров задумали под влиянием коллег из «За рулем». Кстати, первые заметки, вошедшие потом в книгу, опубликовали в «Огоньке» Кольцова.

Рекламация — Генри Форду (лично!)

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Интересны выводы статьи: «Форд» стоит далеко впереди своих конкурентов почти во всех отношениях. После этого испытания я с уверенностью взялся бы утверждать, что четырехцилиндровый «Форд» на мировом рынке без труда побьет шестицилиндровый «Шевроле». Осинский даже назвал «Форд» механическим рысаком чистых кровей.

Были отмечены и недостатки:

Нужно будет энергично нажать на Форда в сторону того, чтобы улучшить отделку машин, которые будут изготовляться в СССР и исправить положение с электрообрудованием.

Между прочим, Николай Осинский был неплохо знаком с Генри Фордом, так что слова о возможности «нажать» — не хвальба. Скорее всего, он действительно «нажал».

31 мая 1929 года ВСНХ СССР и Ford Motor Company заключили соглашение о налаживании массового производства легковых и грузовых автомобилей в Нижнем Новгороде на заводе полного цикла, спроектированном архитектурным бюро Альберта Кана. Нижегородский автомобильный завод имени Молотова вступил в строй 1 января 1932 года. Мы знаем его как ГАЗ.

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Но и это только самая малость из интересного, что можно рассказать о «За рулем». Весь 2023 год мы будем рассказывать об истории становления «За рулем». Продолжение следует…