В Санкт-Петербурге появится «Дедморобус» (видео)

Стало известно расписание работы «Дедморобуса» в Санкт-Петербурге

В последние годы появление под Новый год «Дедморобуса» стало в Северной столице доброй традицией. Если вы не в курсе, рассказываем: олдскульный ЛАЗ-965, украшенный гирляндами, елочными игрушками, сосновыми ветками и подарками, курсирует по улицам города в увеселительных целях. Что и говорить, выглядит атмосферно!

На борту – компания Дедов Морозов (или Снегурочек – тут как повезет!), которые выходят в знаковых местах Санкт-Петербурга и дают концерты – играют на духовых инструментах, поют, танцуют, дарят слушателям небольшие сувениры. В общем, если у вас все еще нет новогоднего настроения, это может помочь, если окажетесь поблизости.

Как стало известно, в этом году «Дедморобус» начнет кататься по Санкт-Петербургу с 23 декабря и прямо до новогоднего кануна, 31 декабря. Начало «смены» у новогодних волшебников каждый день единое: в 16:00 Деды Морозы собираются в ТРК «Галерея» на площади Восстания, в 17:00 дают небольшой концерт, а затем отправляются по Невскому, делая в пути музыкальные паузы-остановки.

А вот дальше – интрига. Потому что точный маршрут движения «Дедморобуса» известен только... главному Деду Морозу и водителю автобуса, наверное! Ведь фишка этого новогоднего приключения в том, чтобы оно стало сюрпризом для горожан и гостей столицы. Понятно лишь, что маршрут будет проходить по центру, а дальше – его величество рандом и сплошное новогоднее волшебство. Собираетесь в Питер на каникулы? Ищите «Дедморобус» в центре с 17:00 до 21:00!

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Источник: Новый год, Транспорт в истории