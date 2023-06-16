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У экспертов авторынка свои цифры.

Туда, где любили: только посмотрите на этот ранний ЛАЗ-695

История появления машины романтична: первые образцы изготовили в 1957 году для Международного фестиваля молодежи и студентов.

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Фотография практически любого советского автобуса неминуемо уносит нас в прошлое на волнах ностальгии, и эксперт «За рулем» Сергей Канунников подробно исследует этот океан. Пожалуй, один из наиболее обаятельных его обитателей – это городской ЛАЗ-695.

Даже история появления этой машины романтична: первые образцы изготовили в 1957 году специально к проходившему в Москве Международному фестивалю молодежи и студентов.

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Под производство таких автобусов реорганизовали предприятие во Львове, превратив его в огромный специализированный автобусный завод. На ранние ЛАЗы (на фото) устанавливался мотор мощностью 109 л.с. от ЗИЛ-158. Но с 1964 года на ЛАЗ-695Е начали ставить уже мотор ЗИЛ-130 – 6-литровый V8 мощностью 150 л.с.

На столичных городских маршрутах ЛАЗ-695 не работали, но во многих крупных городах СССР их хорошо знали. Позднюю модификацию ЛАЗ-695Р из этого семейства во множестве версий делали аж до 2003 года, а всего было произведено более 258 тысяч таких автобусов.

Впрочем, это не единственный советский автобус, заслуживающий внимания. Были и другие:

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За РулемИннокентий Кишкурно
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