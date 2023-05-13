От мала до велика: 10 самых любимых автобусов СССР

Городской, пригородный, междугородний... – автобус в советские времена был главным транспортом.

Остались с носом

Капотные автобусы работали по всей стране многие годы. В провинции их даже использовали как рейсовые. В крупных городах «носатые» машины были служебными.

Производство ГЗА-651 на Горьковском заводе автобусов (филиале ГАЗа) начали еще в 1950-м. Машина на 19 сидячих пассажиров базировалась на узлах ГАЗ-51, была оснащена газовским шестицилиндровым 70-сильным мотором и даже передней частью повторяла грузовик.

Производство таких автобусов вскоре освоили в Павлово-на-Оке, а потом и в Кургане. А также на множестве других более мелких заводов по всей стране. Их машины немного отличались друг от друга формой кузова, но его шасси, агрегаты и передок оставались неизменными.

Сначала каркас кузова делали из дерева и обшивали стальным листом. Позднее заводы постепенно перешли на стальные «скелеты». Кое-где такие машины строили до второй половины 1970-х.

Следующим «носатым» автобусом стал курганский КАвЗ-685. Его серийный выпуск начали в 1972-м. Эту машину с «лицом» ГАЗ-53 оснащали его же двигателем V8 рабочим объемом 4,25 л, мощностью 115 л.с. Аналоги на стандартных горьковских шасси делали и на других заводах Союза.

Последний отпрыск семейства «носатых», уже на основе ГАЗ-3307 КАвЗ-3976, строили до 2007 года.

Автобусы типа ГЗА-651 делали на многих советских заводах.

Малые формы

Самые массовые советские автобусы за всю историю – павловские машины малого класса. Начиная от ПАЗ-652, выпуск которого развернули еще в 1958 году, до нынешнего ПАЗ-3205.

Павловские машины выпускают на конвейере – редкий для автобусного производства случай. На ПАЗ-652 ставили шестицилиндровый мотор, на ПАЗ-672 – уже горьковский V8. У этой модели, как и у следующей ПАЗ-3205, были даже полноприводные версии ПАЗ-3201 и ПАЗ-3206.

Простые по конструкции, прочные и надежные «пазики» работали рейсовыми автобусами в малых городах и на пригородных маршрутах. В мегаполисах павловские машины служили на государственных предприятиях. Трудно было найти гражданина СССР, который хотя бы раз в жизни не ездил в «пазике».

Автобусы в Павлове собирали в огромных количествах: ПАЗ-652 и ПАЗ-672 разошлись общим тиражом более 350 тысяч экземпляров.

Знаменитый и любимый ПАЗ-672.

Горожане

В 1957 году в Москве начали производство городского автобуса ЗИЛ-158, рассчитанного на 60 пассажиров (32 сидячих места) — огромная по тем временам вместимость.

Машина базировалась на узлах грузовика ЗИЛ-164 и была оснащена 6-цилиндровым мотором рабочим объемом 5,6 л, мощностью 109 л.с., и пятиступенчатой механической коробкой передач.

В 1959 году производство передали на новый подмосковный завод в Ликино, где до 1970 года ЗИЛ-158 делали массово. Всего изготовили более 62 тысяч машин, которые работали в крупных городах по всей стране.

Кстати, именно на базе ЗИЛ-158 сделали первый в СССР сочлененный автобус с полуприцепом – «гармошку» ЛиАЗ-5Э-676. Но в серию его не пустили. Одна из причин – маломощный двигатель.

На смену ЗИЛ-158 пришел революционный для нашей страны ЛиАЗ-677, позднее – ЛиАЗ-677М. Машина на радость водителям получила двухступенчатую автоматическую коробку передач.

Двигатель V8 рабочим объемом 7 л и мощностью 180 л.с. был очень прожорлив. Автобус расходовал до 50 л бензина на 100 км. Но в те годы эксплуатационников это не волновало.

Еще одна особенность ЛиАЗ-677 – пневмобаллоны в подвесках. Когда они были исправны, ход машины был очень плавным. В 677-м впервые в СССР появились и накопительные площадки, а общая вместимость составляла 80 пассажиров.

ЗИЛ-158 производили в Москве, а потом в Ликино под Москвой.

В Ликино ЛиАЗ-677, работавшие во многих крупных городах, собирали до 1996 года. Всего изготовили больше 194 тысяч машин. Несколько провинциальных заводов проводили капремонт автобусов, иногда используя комплектные кузова, поставляемые с ликинского завода. В некоторых уголках страны автобусы ездили еще лет десять.

Другой любимый массовый городской автобус СССР – ЛАЗ-695. Для производства этих машин реорганизовали завод во Львове, превратив его в огромный специализированный автобусный.

Знаменитый советский долгожитель ЛиАЗ-677.

Первые машины сделали в 1957-м к московскому фестивалю молодежи и студентов. В корме установили московский 6-цилиндровый двигатель мощностью 109 л.с. - такой же, как на ЗИЛ-158.

С 1964 года на ЛАЗ-695Е ставили уже мотор от ЗИЛ-130 – V8, объемом 6 л, мощностью 150 л.с.

Автобусы ЛАЗ-695 в Москве на городских линиях не работали, но во многих крупных городах Союза их хорошо знали.

Модель ЛАЗ-695Р из этого семейства во множестве версий делали аж до 2003 года. Всего подобных машин произвели более 258 тысяч.

Ранний ЛАЗ-695.

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