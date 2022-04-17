Они возили космонавтов и рабочих: 13 уникальных автобусов ЛАЗ

Семейство ЛАЗ-695/697/699 — самое массовое и «долгоиграющее» в истории львовского завода. В него входили не только множество серийных моделей, но и никому не известные версии.

Там Mercedes, тут Magirus

Автобус ЛАЗ — передовая и даже переломная модель для нашего автопрома. Хотя первым в СССР автобусом с задним расположением силового агрегата и без традиционной рамы он не был. Концептуально аналогичный, но опытный НАТИ-А сделали еще до войны. А ЗИС-154 с 1946-го в Москве выпускали серийно.

Серийный ЛАЗ-695 (1967 год).

Основанием кузова ЛАЗа служил сварной каркас с продольными лонжеронами и поперечными шпангоутами. На основание крепили металлический пол. В проходе — из дюралюминия, по бокам — стальной.

На стадии проектирования ЛАЗ-695 для завода закупили западногерманские автобусы Magirus Saturn и Mercedes-Benz O321.

Каркас — основа кузова ЛАЗ-695.

Основа конструкции ЛАЗа — сложный пространственный каркас, обшитый наружными панелями. Его заимствовали у Mercedes-Benz. А в основе мерседесовской схемы лежала концепция автобуса Kassbohrer Setra S8 (Setra — от слова selbsttragend, по-немецки — самонесущий), созданного еще в 1951 году.

Magirus Saturn — прообраз стилистики ЛАЗ.

Львовский автобус получился очень красивым. Внешне ЛАЗ-695 напоминал Magirus 1952 года. Забавно, что даже львовская эмблема — крупная литера Л на части опытных машин по стилистике копировала немецкую.

Материалы по теме Представлен проект возрождения автобуса ЛАЗ

А когда в 1958-м в производство пошел модернизированный ЛАЗ-695Б, большая Л, похожая на М на немецкой машине, на много лет стала обязательной почти для всех модификаций.

Самым слабым местом ЛАЗ-695 оказался серийный московский двигатель ЗИЛ-124 — рядная бензиновая «шестерка» объемом 5,6 л и мощностью 109 л.с. С ним машина достигала всего 65 км/ч. Но иного подходящего мотора в СССР в ту пору не было. К слову, немецкие аналоги оснащали уже дизелями примерно такой же мощности.

Межгород и санитарка

Материалы по теме 9 загадочных автобусов СССР — на таких вы (точно!) не ездили

Первую промышленную партию ЛАЗ-695 собрали в 1957-м к Всемирному фестивалю молодежи и студентов, проходившему в Москве. Параллельно уже подготовили более комфортный прототип для междугородних перевозок, который вскоре обозначили ЛАЗ-697.

Именно такую машину показывали на Всемирной выставке в Брюсселе, где львовский автобус, наряду с десятками иных моделей разных стран, получил почетный диплом и Большую золотую медаль.

Массово городской ЛАЗ-695Б полной вместимостью 55 человек (мест для сидения — 32) начали делать в 1958-м, междугородный ЛАЗ-697 на 33 пассажира — в 1959-м. До 1964-го выпустили больше 16 тысяч городских машин и всего 107 междугородных. В 1961-м автобус получили, наконец, более подходящий двигатель ЗИЛ-130 — бензиновый V8 рабочим объемом 6 л и мощностью 150 л.с. Максимальная скорость выросла с 65 км/ч до 87 км/ч.

Санитарный ЛАЗ-695Б.

На базе городской машины по требованию армии разработали санитарный вариант ЛАЗ-695Б. По сути это был обычный автобус, приспособленный для перевозки носилок. Для них пришлось сделать люк в передке. Серийно специальные санитарные автобусы не делали. Однако вплоть до 1992 года серийные ЛАЗы выпускали с передним люком.

Троллейбус и даже поезд

Во Львове на базе модели 695 в 1963-м разработали троллейбус. На заводе собрали только десять машин и передали конструкцию в Киев на большой троллейбусный завод КЗЭТ. Но там сделали лишь 75 троллейбусов Киев-5ЛА. Киевляне признали машину маловместительной по сравнению с собственными оригинальными разработками.

А вот в Одессе городские машины уже под именем ЛАЗ-695Т делали в приличных количествах. За три года собрали 476 троллейбусов.

Экспериментальный автопоезд на базе ЛАЗ-695М.

ЛАЗ мог стать и автопоездом. В 1972-м на Дмитровском полигоне испытывали сцепку из двух автобусов. Тогда такие попытки, с целью увеличения вместительности городских машин, предпринимали и другие советские завода.

Однако управлялись такие автопоезда плохо. Поэтому во Львове экспериментировали с синхронизацией управления тягача и прицепа. Но дальше прототипа дело не пошло. Да и трудно представить, как бы такой поезд маневрировал в городах.

Первый автомат

ЛАЗ стал первым советским автобусом с автоматической коробкой передач. Агрегат, который долго разрабатывали совместно с НАМИ, испытывали в 1959 году. А в 1963–1965 годах выпустили даже партию из 40 машин с двухступенчатыми автоматами.

Однако эта история не имела продолжения. Конструкция заднемоторного ЛАЗа не очень подходила для автоматической коробки. Массовый автомат на автобусах в СССР появился только в 1967-м и на модели ЛиАЗ-677.

Продолжение — на следующей странице