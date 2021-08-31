«Уедут все!»: наш «пазик» и его предки

Самый массовый автобус СССР ПАЗ‑672 родился из модели ПАЗ‑652 — необычной и даже передовой.

Материалы по теме Автобусы из СССР — серийные и экспериментальные

С этими небольшими автобусами в той или иной мере были знакомы все граждане СССР.

Машины были рейсовыми в небольших городах и в сельской местности, служебными и специальными, самых разных назначений.

Неброский, но складный с виду автобус ПАЗ‑652 по конструкции был очень интересен. А уж в 1958 году, когда начинали его производство, даже передовым. Кстати, уникальность «пазиков» и в том, что их собирали на конвейере, что в мировом автобусном производстве случалось крайне редко.

ПАЗ‑652 и его потомок модели 672 — автобусы малого класса, длиной 7150 мм, с колесной базой 3600 мм. Машины имели классическую компоновку: двигатель — спереди, ведущие колеса — задние. Это упрощало использование серийных узлов и агрегатов от советских ­грузовиков.

Одним из главных недостатков первых ПАЗ‑652 стало именно слабое основание. В 1963 году на модификации ПАЗ-652Б основание усилили в нескольких местах. Эта конструкция и перешла на ПАЗ‑672, выпуск которого начали в 1968‑м. Кстати, основание в комплексе с силовым агрегатом и мостами (в том числе и в полноприводной версии) делали даже на экспорт — в качестве шасси для установки собственных кузовов кубинских автобусов Giron. Автобусы с мощным сварным основанием в Европе стали распространяться после дебюта немецкого автобуса Kassbohrer Setra S8, созданного в 1951 году, и особенно после выхода автобуса Mercedes-Benz O 321 1954 года. Именно мерседесовскую конструкцию кузова заимствовали при создании ЛАЗ‑695. А более компактный ПАЗ‑652 — ­дальнейшее развитие этой концепции.

Работы над малым автобусом вагонной компоновки Горьковский завод автобусов (ГЗА) начал еще в 1948 году. Но ГАЗ‑71, как и массовый капотный ГЗА‑651, были рамными. А у ПАЗ‑652 вместо классической рамы мощное сварное основание, соединенное сваркой с каркасом (фермой) кузова. Впервые в СССР подобную схему серийно применили на ЗИС‑154 в 1945 году, основу конструкции которого заимствовали у американского автобуса Yellow Coach. Задняя подвеска на ПАЗ‑652 была усилена дополнительными рессорами. А на ПАЗ‑672 имела уже и по два телескопических амортизатора с каждой стороны.

Передняя ось ПАЗ‑652 представляла собой оригинальную балку, сделанную специально для автобуса, но — с деталями подвески от ГАЗ‑51. Для машины полной массой 7640 кг ось оказалась слабой. Поэтому на более поздних ПАЗ‑652Б и ПАЗ‑672 использовали узлы от ЗИЛ‑130. ПАЗ‑652 стал первым в СССР автобусом с гидровакуумным усилителем гидравлических тормозов. Аналогичный ставили на грузовик ГАЗ‑53. На ПАЗ‑672 применили и разделенный надвое главный тормозной цилиндр. Каждая из частей обслуживала свой тормозной контур.

На ПАЗ‑652 установили самый мощный вариант нижнеклапанной «шестерки» выпуска Горьковского автозавода — мотор ГАЗ‑12. При рабочим объеме 3,5 л он развивал 90 л.с. и работал с четырехступенчатой коробкой передач от ГАЗ‑51. Семейство шестицилиндровых моторов ГАЗ происходило от американского двигателя Dodge D5 второй половины 1930‑х. В СССР эти агрегаты ставили на множество моделей вплоть до 1989 года!

Дизайн ПАЗ‑652 был оригинальным, художники не заимствовали стилистику ни одной отечественной или зарубежной модели. Декорируя первый опытный образец всем, что было под рукой, и не жалея хрома, создатели машины явно перестарались. Серийный ПАЗ‑652 выглядел скромнее прототипа, но вполне гармонично и — для рубежа 1960‑х — свежо. Позднее усовершенствованные боковые панели лишили ребер жесткости, и часть шарма ушла.

Жизненные силы

Выпуск модернизированного ПАЗ‑672 начали в 1968 году. На этом автобусе стоял уже двигатель V8 рабочим объемом 4,25 л (115 л.с.). Неоднократно модернизируя, ПАЗ‑672 делали вплоть до 1989 года. К тому времени конструкция (особенно прожорливый бензиновый мотор) уже откровенно устарела. Тем не менее новый ПАЗ‑3205 в целом ее унаследовал.

ПАЗ‑652 и ПАЗ‑672 стали самыми массовыми автобусами в СССР. С 1958 по 1963 год собрали 17 925 машин ПАЗ‑652, с 1963 по 1968 году — 44 200 автобусов ПАЗ‑652Б, а затем в 1968–1989 годах — еще почти 289 тысяч ПАЗ‑672!

ПАЗ‑672



Собираясь в дорогу, проверьте, все ли вещи поместятся в багажнике и салоне автомобиля. Если есть сомнения, приезжайте к нам за автобоксом: актуальный и широкий ассортимент, скидки при покупке, монтаж и доставка. Нет места для хранения? Возьмите автобокс в прокат. Вопрос перевозки велосипедов для большинства автолюбителей все еще не раскрыт до конца. Обращайтесь к нашим менеджерам, и они подберут оптимальный способ перевозки: на крыше, фаркопе или задней двери. Расширяйте возможности автомобиля вместе с «За рулем»!



Фото: из архива «За рулем»