Запорожец, Жигули, Москвич, тем более Волга, были только у избранных. Остальные ездили на другом транспорте — автобусе ЛиАЗ-677.

Первую промышленную партию ЛиАЗ-677 в количестве одиннадцати штук собрали в 1967-м. В серию машину пустили в 1968-м и делали в подмосковном Ликино-Дулево вплоть до 1996 года.

Автобус пришел на смену явно устаревшему ЗИЛ-158, производство которого передали в Подмосковье еще в конце 1950-х.

ЛиАЗ-677 был новым и даже во многом революционным.

Увезет роту

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Основным стал городской ЛиАЗ-677. У него за задней дверью располагалось всего две ступени для того, чтобы понизить накопительную площадку (кстати, первую в советских автобусах). А по пути вперед был подъем.

У пригородной модификации ЛиАЗ-677МБ площадки нет, а пол по всему салону ровный. И сзади, и спереди по три ступени.

Еще одно принципиальное отличие: в городской машине слева стояло по одному сиденью. Поэтому и получалась огромная вместимость. В пригородном сиденья были расположены симметрично. Сидячих мест — 35. Предельная вместимость по паспорту — 87 пассажиров.

Этот автобус переделан под городской, но со временем будет приведен в первоначальный вид. В городских машинах были еще и две билетные кассы и пластиковые карманы у дверей для использованных билетов. А пригодный рассчитан на работу с кондуктором.

В пассажирском автобусе 25 сидячих мест. Общая паспортная вместимость — 110 мест. Но в час пик влезало намного больше.

Бензина много, передач мало

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Справа от водителя находилась беда и радость ЛиАЗа-677 — двигатель ЗИЛ-375. Радость потому, что этот мотор — 7-литровая версия V8 ЗИЛ-130. Достаточно мощный (180 л.с.) и при этом надежный и досконально изученный мотористами нашей страны.

А беда потому, что контрольный расход бензинового мотора сначала указывали в 45 л, потом снизили до 40 л на 100 км. В реальности же он доходил и до 50–55 л/100 км.

Впрочем, расход топлива госучреждения, в том числе автобусные парки, тогда мало волновал. И пассажира тоже: он платил все те же 5 копеек и не заморачивался. Пять коробков спичек или три стакана газировки. Правда, два без сиропа.

Но главное: у ЛиАЗа-677 — двухступенчатая автоматическая коробка передач. Помимо положений А — автомат, Н — нейтраль, ЗХ — задний ход, у селектора есть положении ПП — принудительная первая передача. Ее рекомендовали включать на затяжных подъемах.

Этот агрегат долго разрабатывал НАМИ совместно с Львовским заводом. В 1963–1965 годах сделали несколько десятков ЛАЗов с автоматами. Но на львовских машинах они не прижились. А на ЛиАЗах автомат ставили серийно.

Справа под рулем расположен селектор автоматической коробки передач.

По мягкому месту

На ЛиАЗ впервые в СССР сделали подвеску с пневмобаллонами. В книге по эксплуатации автобуса их называли пневморессоры. По одному баллону — на каждое колесо спереди и по два сзади.

При исправной подвеске ход у машины очень мягкий и комфортный. А если баллоны выходили из строя, автобус раскачивался или даже кренился на сторону. Особенно в поворотах, но иногда и на прямой.

Подвески автобуса ЛиАЗ-677 — на пневмобаллонах.

Любимый «скотовоз»

Теперь 677-й часто зовут «луноходом». Это прозвище из нового времени. А в 1970-е бытовало шоферское прозвище «скотовоз». Ничего обидного — просто сарказм: ведь водители сами бывали пассажирами таких машин. Правда, сарказм немного едкий — мужской.

ЛиАЗ стал неотъемлемой частью городских пейзажей СССР, да и пригородных шоссе тоже. Пусть и тесно порой, но все равно он — близкий, родной и желанный. Зимой в нем грелись, летом хоть как-то обдувало из форточек.

В ЛиАЗах даже знакомились. По себе знаю!

Лезть в набитый под завязку ЛиАЗ моей молодости сейчас не хочется. Но в эпоху, в которой живешь, и автобусы своего времени не выбираешь. А ведь так или иначе, ЛиАЗ-677 — один из самых знаковых автомобилей моей и далеко не только моей жизни.

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