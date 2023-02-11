Безвоздушные шины появились на обычных машинах

Michelin и DHL Express договорились о тестах безвоздушных шин Michelin Aptis. Испытания проходят в Сингапуре.
Безвоздушные шины, которые, как ожидается, будут служить дольше, сделали первый шаг к стеллажам магазинов — то есть к продажам. Первыми их проверит служба доставки. К слову, испытания в реальных условиях Michelin смогла начать раньше, чем планировалось изначально — на целый год.
Соглашение с международной логистической компанией DHL Express об испытаниях шин на автомобилях доставки французский производитель шин Michelin заключил еще 10 января 2023 года.
К концу 2023 года на шины Aptis будет переведено около 50 автомобилей DHL в Сингапуре. Это легкий коммерческий транспорт, доставляющий посылки до двери клиента.
В июне 2019 года компания Michelin объявила, что в 2024 году выпустит на рынок свои безвоздушные шины для легковых автомобилей, и, кажется, она сдержит обещание.
Aptis — это аббревиатура от «уникальная система шин с защитой от проколов».
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Фото: Michelin