Стоимость автомобилей составляет около 1 млн рублей.

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Несколько дней назад Foton обновил пикап Conqueror PLUS. Теперь автомобиль предлагается в двух комплектациях — Элит и Люкс. Автомобиль предлагается с 2-литровым турбодизелем, полным приводом и оснащается механической коробкой передач.

Стоимость Foton Conqueror PLUS после обновления составляет от 89 800 до 110 800 юаней (от 936 тысяч до 1,155 млн рублей). Есть версии с низкой и высокой грузовой платформой, а также с удлиненной грузовой платформой.

Но гораздо интереснее другой пикап Foton — General F9. У автомобиля появились две версии — Struggle Edition Deluxe Type и Youth Edition Elite Type. Первая считается утилитарной, а вторая предназначена для любителей активного отдыха и молодежи.

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Стоит General F9 от 98 800 до 118 800 юаней (от 1,03 млн до 1,238 млн рублей).

Оба автомобиля можно заказать в России по схеме параллельного импорта.

Итоговая стоимость машин после доставки увеличится в 1,5–2 раза.

Подкрасил номер — лишился прав (объяснение суда). Рано или поздно краска на номерных знаках стирается, и водители просто обводят буквы и цифры маркером. Но это небезопасно.

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