Несколько дней назад Foton обновил пикап Conqueror PLUS. Теперь автомобиль предлагается в двух комплектациях — Элит и Люкс. Автомобиль предлагается с 2-литровым турбодизелем, полным приводом и оснащается механической коробкой передач.
Стоимость Foton Conqueror PLUS после обновления составляет от 89 800 до 110 800 юаней (от 936 тысяч до 1,155 млн рублей). Есть версии с низкой и высокой грузовой платформой, а также с удлиненной грузовой платформой.
Но гораздо интереснее другой пикап Foton — General F9. У автомобиля появились две версии — Struggle Edition Deluxe Type и Youth Edition Elite Type. Первая считается утилитарной, а вторая предназначена для любителей активного отдыха и молодежи.
Стоит General F9 от 98 800 до 118 800 юаней (от 1,03 млн до 1,238 млн рублей).
Оба автомобиля можно заказать в России по схеме параллельного импорта.
Итоговая стоимость машин после доставки увеличится в 1,5–2 раза.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
- Подкрасил номер — лишился прав (объяснение суда). Рано или поздно краска на номерных знаках стирается, и водители просто обводят буквы и цифры маркером. Но это небезопасно.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.