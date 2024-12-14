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Mazda анонсировала новый крупный кроссовер со множеством комплектаций

Стартовал приём предварительных заказов на обновленный кроссовер Mazda CX-60

Японский производитель готовит к выпуску обновленный кроссовер Mazda CX-60, обещая улучшенную управляемость, повышенный комфорт и новые стилистические решения. Старт продаж в Японии запланирован на 21 февраля 2025 года, с ценами, варьирующимися от 21 800 до 43 000 долларов США – значительный диапазон, обусловленный широким выбором комплектаций.

Mazda CX-60
Mazda CX-60
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Ключевые изменения коснулись прежде всего ходовой части. Mazda CX-60 2025 получил совершенно новую подвеску с модернизированными пружинами и амортизаторами, что, несомненно, скажется на плавности хода и управляемости. Дополнительно улучшен электроусилитель руля, обеспечивая более точное и отзывчивое управление, а усиленная система полного привода обещает уверенность на любом покрытии. Для повышения комфорта инженеры Mazda уделили большое внимание шумо- и виброизоляции, минимизируя посторонние шумы в салоне.

Также Mazda расширила линейку комплектаций, добавив стильный вариант XF SP. Эта версия выделяется 20-дюймовыми алюминиевыми дисками, черной глянцевой решеткой радиатора, и другими черными акцентами в дизайне.

Интерьер Mazda CX-60
Интерьер Mazda CX-60

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Для любителей гибридных технологий Mazda подготовила версию XD-HYBRID Trekker. Она основана на гибридной модели XD-HYBRID Exclusive Sports, но получила эксклюзивный цвет кузова – Zircon Sand Metallic. В стандартную комплектацию XD-HYBRID Trekker входит панорамный люк, наполняющий салон светом, а также дополнительная перегородка в багажном отделении – практичное решение для организации пространства. Запуск гибридных версий запланирован на середину марта 2025 года.

Mazda CX-60
Mazda CX-60
Mazda CX-60
Интерьер Mazda CX-60

Источник: Mazda

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Лежнин Роман
Фото:Mazda
Количество просмотров 638
14.12.2024 
Фото:Mazda
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