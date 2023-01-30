Появился доступный видеорегистратор сверхвысокого разрешения

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В конце февраля на российский рынок выходит видеорегистратор, позволяющий смотреть дорожное видео даже на большом экране: он снимает в 4K!

Современные видеорегистраторы высокого класса снимают хорошо — как правило, в Full HD (1920x1080 пикселей с частотой не менее 24 кадров в секунду). И все же иногда на видео требуется или хочется рассмотреть мелкие детали, а разрешение не позволяет это сделать. Компания NAVITEL выпускает на российский рынок модель видеорегистратора R900 4K с высочайшим качеством изображения.

Ошибочно думать, что видеокадр Ultra HD лишь в два раза больше Full HD. В нем больше точек (пикселей), причем в четыре раза (умножаются вертикаль и горизонталь), и они «плотнее». Значит, картинка с такого устройства в четыре раза лучше обычной: хоть на большой телевизор или дорогой проектор выводи, и тут уж точно ни одна деталь на видео не «спрячется». Вы легко сможете рассмотреть не только регистрационные знаки на попутных и встречных автомобилях и дорожные знаки, но даже дефекты дорожного покрытия.

Главные « фишки » нового видеорегистратора:

Самое важное — NAVITEL R 900 4 K записывает дорожное видео с качеством 4K Ultra HD (3840х2160 точек с частотой 30 кадров в секунду). Разрешения лучше у видеорегистраторов пока не бывает.

900 4 записывает дорожное видео с качеством 4K Ultra HD (3840х2160 точек с частотой 30 кадров в секунду). Разрешения лучше у видеорегистраторов пока не бывает. В приборе используются сенсор Sony 415(4K) Starvis и процессор MSTAR 8629Q — быстрые и надежные. Матрицу Sony 415 нередко называют лучшей на рынке из-за высокой чувствительности и низкого уровня шума даже при ночной съемке.

415(4K) и процессор MSTAR 8629Q — быстрые и надежные. Матрицу Sony 415 нередко называют лучшей на рынке из-за высокой чувствительности и низкого уровня шума даже при ночной съемке. Многослойный стеклянный объектив (7 линз) с поляризационным слоем обеспечит высочайшее качество видео не только солнечным днем, но и темной ночью.

Широкий угол съемки (140 ° ) позволяет регистратору видеть и записывать как проезжую часть, так и обочины (тротуары).

) позволяет регистратору видеть и записывать как проезжую часть, так и обочины (тротуары). К «фишкам» устройства можно отнести и его стильный вид. Диагональ экрана — 2,35 дюйма (6 см). Разрешение — 480х320. Экран не сенсорный. Справа от дисплея находятся 4 кнопки для управления всеми функциями устройства.

Видеозапись начинается автоматически при включении питания. В любой момент можно сделать фото, нажав кнопку «вниз» в режиме записи.

Одна из «фишек» видеорегистратора NAVITEL R900 4K — стильный вид, напоминающий премиальные фотоаппараты.

До 256 Гб и G —сенсор

Конечно, видеофайлы с таким разрешениям «весят» больше обычных, поэтому в приборе можно использовать карты памяти типа microSD емкостью до 256 Гб. Минимальная емкость карты — 8Гб. Класс карты — U3 и выше. Обратите на это внимание: иначе файлы на карте памяти могут не сохраниться или пострадать.

При резких ускорениях, торможениях, виражах или ударе по автомобилю сработает G—сенсор (шок-сенсор), защищающий последний файл от перезаписи. Он автоматически помечается как специальный и сохраняется в отдельную папку на карте памяти. Конечно, регистратор работает и в циклическом режиме, записывая видеофайлы длительностью 1/3/5 минут на выбор.

Видеорегистратор ставится и снимается мгновенно, провода не мешают: питание подводится к креплению.

Крепление одним касанием

Прибор устанавливается на надежное крепление-присоску с фиксацией одним поворотом. У крепления сквозное питание с разъемом Type—C, что позволяет избавиться от мешающих проводов. Разъем такого же типа есть и на корпусе самого регистратора — для подключения к компьютеру. Кстати, для удобства пользования в комплектацию входит картридер. Он пригодится не только для карты памяти видеорегистратора, но и для карт из других устройств.

Встроенный суперконденсатор

Чтобы обеспечить надежность работы при перепадах температуры и при тряске и ударах, разработчики установили в устройстве суперконденсатор (ионистор) емкостью 1,5 Ф. Он обеспечивает работоспособность при резком отключении внешнего питания (при аварии, например), и в этом случае запись будет не потеряна, а корректно завершена.

Отсутствие аккумулятора также можно занести в плюсы: так исключается риск, что со временем на жаре батарея вздуется или взорвется, либо разрядится в сильные морозы.

Карты в подарок

При покупке NAVITEL R900 4K вы получаете в подарок ваучер программы Навител Навигатор для устройств с операционной системой Android, включающий годовую подписку на карты стран Европы, Беларуси, Казахстана и России.

Сколько стоит?

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Цена NAVITEL R900 4K, определенная производителем, — 6490 рублей. Не так уж дорого, особенно если вы любите автопутешествия и делаете фильмы из своих поездок. Сейчас это стало еще проще: картинки с этого регистратора можно даже кадрировать — и их все равно хватит для фильма. Нужно только не забывать переносить нужные файлы с карты памяти на жесткий диск, чтобы они не потерялись.

Что в коробке?

Видеорегистратор NAVITEL R900 4K

Крепление на лобовое стекло

Автомобильное зарядное устройство 12/24 В

Type-C — USB-кабель

Картридер

Салфетка из микрофибры

Руководство пользователя

Гарантийный талон

Подарочный ваучер

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