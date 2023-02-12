Названы самые надежные автомобили 2023 года — журнал За рулем

Названы самые надежные автомобили 2023 года

Составленный JD Power рейтинг возглавила японская марка автомобилей.

Материалы по теме
Безвоздушные шины появились на обычных машинах

Ежегодно в феврале JD Power публикует исследование, посвященное степени надежности автомобилей. В этом году оно основано на сервисных историях 30 062 автомобилей в возрасте до трех лет.

Общий вывод — надежность медленно, но верно повышается. Проблемы же возникают только с передовыми технологиями и информационно-развлекательными системами.

Рейтинг основан на количестве проблем на 100 автомобилей. Чем меньше коэффициент, тем надежнее модель. Средний показатель оказался в этом году на уровне 186, что на 6 баллов больше, чем в 2022 году.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Появился доступный видеорегистратор сверхвысокого разрешенияЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Лучшими в 2023 году стали автомобили Lexus с коэффициентом 133. Таким образом, Lexus возглавляет и список премиальных брендов, и оказывается лучшим в абсолютном зачете.

Первое место среди массовых брендов и третье в абсолютном зачете занимают машины Kia с коэффициентом 152. Вторые места среди премиальных брендов и в абсолютном зачете занимают автомобили Genesis с показателем 144.

У General Motors в первой пятерке оказались два бренда — Buick с показателем 159 и Chevrolet с 162 баллами.

Место

Марка

Результат 2023 года

Результат 2022 года

Разница

1

Lexus

133

159

26

2

Genesis

144

155

11

3

Kia

152

145

—7

4

Buick

159

147

—12

5

Chevrolet

162

171

9

Материалы по теме
Страшилки сервисной зоны — не смотрите под днище и капот

Что касается конкретных моделей, то самыми надежными были признаны Lexux RX и Toyota C-HR.

Среди компактных и средних автомобилей самыми надежными стали Kia Forte и Optima, а среди кроссоверов — Kia Sportage.

Также надежностью отличились Chevrolet Tahoe и Blazer, GMC Sierra и пикап Toyota Tacoma.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Фото: Connor Lunsford / Unsplash

Наше новое видео
Китайцы сделали внедорожник (почти!) из популярного кроссовера — 7 заметных изменений
Ретротест полноприводного ГАЗ-63 (видео)
Кроссовер с замашками внедорожника: начались продажи Haval Dargo X

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров51
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: