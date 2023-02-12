Названы самые надежные автомобили 2023 года

Ежегодно в феврале JD Power публикует исследование, посвященное степени надежности автомобилей. В этом году оно основано на сервисных историях 30 062 автомобилей в возрасте до трех лет.
Общий вывод — надежность медленно, но верно повышается. Проблемы же возникают только с передовыми технологиями и информационно-развлекательными системами.
Рейтинг основан на количестве проблем на 100 автомобилей. Чем меньше коэффициент, тем надежнее модель. Средний показатель оказался в этом году на уровне 186, что на 6 баллов больше, чем в 2022 году.
Лучшими в 2023 году стали автомобили Lexus с коэффициентом 133. Таким образом, Lexus возглавляет и список премиальных брендов, и оказывается лучшим в абсолютном зачете.
Первое место среди массовых брендов и третье в абсолютном зачете занимают машины Kia с коэффициентом 152. Вторые места среди премиальных брендов и в абсолютном зачете занимают автомобили Genesis с показателем 144.
У General Motors в первой пятерке оказались два бренда — Buick с показателем 159 и Chevrolet с 162 баллами.
|
Место
|
Марка
|
Результат 2023 года
|
Результат 2022 года
|
Разница
|
1
|
Lexus
|
133
|
159
|
26
|
2
|
Genesis
|
144
|
155
|
11
|
3
|
Kia
|
152
|
145
|
—7
|
4
|
Buick
|
159
|
147
|
—12
|
5
|
Chevrolet
|
162
|
171
|
9
Что касается конкретных моделей, то самыми надежными были признаны Lexux RX и Toyota C-HR.
Среди компактных и средних автомобилей самыми надежными стали Kia Forte и Optima, а среди кроссоверов — Kia Sportage.
Также надежностью отличились Chevrolet Tahoe и Blazer, GMC Sierra и пикап Toyota Tacoma.
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Фото: Connor Lunsford / Unsplash