Названы самые надежные автомобили 2023 года

Составленный JD Power рейтинг возглавила японская марка автомобилей.

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Ежегодно в феврале JD Power публикует исследование, посвященное степени надежности автомобилей. В этом году оно основано на сервисных историях 30 062 автомобилей в возрасте до трех лет.

Общий вывод — надежность медленно, но верно повышается. Проблемы же возникают только с передовыми технологиями и информационно-развлекательными системами.

Рейтинг основан на количестве проблем на 100 автомобилей. Чем меньше коэффициент, тем надежнее модель. Средний показатель оказался в этом году на уровне 186, что на 6 баллов больше, чем в 2022 году.

Лучшими в 2023 году стали автомобили Lexus с коэффициентом 133. Таким образом, Lexus возглавляет и список премиальных брендов, и оказывается лучшим в абсолютном зачете.

Первое место среди массовых брендов и третье в абсолютном зачете занимают машины Kia с коэффициентом 152. Вторые места среди премиальных брендов и в абсолютном зачете занимают автомобили Genesis с показателем 144.

У General Motors в первой пятерке оказались два бренда — Buick с показателем 159 и Chevrolet с 162 баллами.

Место Марка Результат 2023 года Результат 2022 года Разница 1 Lexus 133 159 26 2 Genesis 144 155 11 3 Kia 152 145 —7 4 Buick 159 147 —12 5 Chevrolet 162 171 9

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Что касается конкретных моделей, то самыми надежными были признаны Lexux RX и Toyota C-HR.

Среди компактных и средних автомобилей самыми надежными стали Kia Forte и Optima, а среди кроссоверов — Kia Sportage.

Также надежностью отличились Chevrolet Tahoe и Blazer, GMC Sierra и пикап Toyota Tacoma.

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Фото: Connor Lunsford / Unsplash