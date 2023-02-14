Доступные запчасти завезут в РФ через AliExpress

Надо отметить, что «AliExpress Россия» будет не сама поставлять запчасти на российский рынок. Этим будут заниматься продавцы платформы.
«AliExpress является классическим маркетплейсом и предоставляет площадку для продавцов. Продажей автозапчастей на платформе по всему миру, не только в России, занимается большое количество компаний из Китая. „AliExpress Россия“ не занимается и не планирует заниматься прямыми продажами автомобильных деталей указанных брендов российским потребителям», — сообщили «Ъ» в пресс-службе «AliExpress Россия».
Насколько реально насытить российский авторынок через маркетплейс и какие подводные камни могут поджидать продавцов и покупателей? Об этом рассказал эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России.
Мнение экспертаМаксим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:
— Говорят, что маркетплейс получил более десятка сертификатов соответствия на запчасти известных брендов (европейских в том числе). Но при этом планирует поставлять гораздо более широкий спектр запчастей:
— регуляторы давления, лямбда-зонды Bosch с китайских заводов,
— катушки зажигания Beru из Германии и Португалии,
— воздушные фильтры и ремни ГРМ Ford c заводов Ford в Великобритании, Германии, Мексике и США,
— термостаты Mercedes-Benz с французского, немецкого и испанского заводов Daimler AG
— запчасти Audi из Германии,
— лямбда-зонды Denso из Японии, Китая и Индонезии,
— термостаты для Volvo c заводов Gates Europe BVBA в США, Турции и Бельгии,
— даже коленвалы для моторов Cadillac с заводов General Motors из Таиланда.
Слегка странный набор запчастей. Но чем шире предложение, тем лучше. Нам что важно? Цена и качество. Ну и скорость доставки/наличие. И чтобы контрафакт не возили под видом оригинала.
Для Алиэкспресса это не новое направление, поскольку с 2019 года маркетплейс продавал запчасти, ввезенные официальными поставщиками. Но теперь «Алиэкспресс Россия» берется за параллельный импорт самостоятельно — силами своих продавцов.
Главное, чтобы маркетплейсу «не перекрыли кислород» за параллельный импорт. Ведь 47,9% акций компании принадлежат китайской компании Alibaba Group, которая работает по всему миру.
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Фото: Denny Müller / Unsplash и «За рулем»