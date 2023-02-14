Доступные запчасти завезут в РФ через AliExpress

«AliExpress Россия» уже получила сертификаты соответствия на запчасти международных брендов.

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Надо отметить, что «AliExpress Россия» будет не сама поставлять запчасти на российский рынок. Этим будут заниматься продавцы платформы.

«AliExpress является классическим маркетплейсом и предоставляет площадку для продавцов. Продажей автозапчастей на платформе по всему миру, не только в России, занимается большое количество компаний из Китая. „AliExpress Россия“ не занимается и не планирует заниматься прямыми продажами автомобильных деталей указанных брендов российским потребителям», — сообщили «Ъ» в пресс-службе «AliExpress Россия».

Насколько реально насытить российский авторынок через маркетплейс и какие подводные камни могут поджидать продавцов и покупателей? Об этом рассказал эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России.

Мнение эксперта

, главный редактор журнала «За рулем»:

— Говорят, что маркетплейс получил более десятка сертификатов соответствия на запчасти известных брендов (европейских в том числе). Но при этом планирует поставлять гораздо более широкий спектр запчастей:

— регуляторы давления, лямбда-зонды Bosch с китайских заводов,

— катушки зажигания Beru из Германии и Португалии,

— воздушные фильтры и ремни ГРМ Ford c заводов Ford в Великобритании, Германии, Мексике и США,

— термостаты Mercedes-Benz с французского, немецкого и испанского заводов Daimler AG

— запчасти Audi из Германии,

— лямбда-зонды Denso из Японии, Китая и Индонезии,

— термостаты для Volvo c заводов Gates Europe BVBA в США, Турции и Бельгии,

— даже коленвалы для моторов Cadillac с заводов General Motors из Таиланда.

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Слегка странный набор запчастей. Но чем шире предложение, тем лучше. Нам что важно? Цена и качество. Ну и скорость доставки/наличие. И чтобы контрафакт не возили под видом оригинала.

Для Алиэкспресса это не новое направление, поскольку с 2019 года маркетплейс продавал запчасти, ввезенные официальными поставщиками. Но теперь «Алиэкспресс Россия» берется за параллельный импорт самостоятельно — силами своих продавцов.

Главное, чтобы маркетплейсу «не перекрыли кислород» за параллельный импорт. Ведь 47,9% акций компании принадлежат китайской компании Alibaba Group, которая работает по всему миру.

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Фото: Denny Müller / Unsplash и «За рулем»