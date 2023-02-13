Новый Kia Cerato - названы цены

Новинка, которая на китайском рынке продается под названием K3, предлагается в шести комплектациях.
Автомобиль получил решетку радиатора как у Kia K5, а также совершенно новые светодиодные фары, которые кажутся продолжением решетки и визуально делают седан шире. В бампере теперь три воздухозаборника, отчего модель выглядит спортивно.
Длина, ширина и высота новинки составляют 4666, 1780 и 1450 мм соответственно, а колесная база достигает 2700 мм. То есть это весьма просторный автомобиль класса С+. Например, он больше, чем Toyota Corolla.
В салоне появились новое трехспицевое рулевой колесо и 10,25-дюймовый интеллектуальный дисплей AVNT в качестве панели приборов. Также есть камера заднего вида, система автоматической парковки и автоматическое управление светом фар, климат-контроль, система очистки воздуха, 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы, 6 динамиков… И все это предлагается уже в базе.
Kia K3 оснащается 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 115 л.с. или 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. на выбор покупателя.
Как уже говорилось, стоит новый Kia K3 от 112 900 юаней, или от 1,2 млн рублей. Самая дорогая версия обойдется в 143 900 юаней, или 1,54 млн рублей. Будучи ввезенным в Россию по схеме параллельного импорта, седан подорожает примерно в полтора раза.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
- Безвоздушные шины появились на обычных машинах — уже совсем скоро начнутся их продажи, и не будет ни грыж, ни проколов.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Фото: Kia