Новый Kia Cerato — названы цены — журнал За рулем

Новый Kia Cerato - названы цены

Стоит автомобиль недорого - всего от 1,2 млн рублей.

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Новинка, которая на китайском рынке продается под названием K3, предлагается в шести комплектациях.

Автомобиль получил решетку радиатора как у Kia K5, а также совершенно новые светодиодные фары, которые кажутся продолжением решетки и визуально делают седан шире. В бампере теперь три воздухозаборника, отчего модель выглядит спортивно.

Новый Kia Cerato — названы цены

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Длина, ширина и высота новинки составляют 4666, 1780 и 1450 мм соответственно, а колесная база достигает 2700 мм. То есть это весьма просторный автомобиль класса С+. Например, он больше, чем Toyota Corolla.

Новый Kia Cerato — названы цены

В салоне появились новое трехспицевое рулевой колесо и 10,25-дюймовый интеллектуальный дисплей AVNT в качестве панели приборов. Также есть камера заднего вида, система автоматической парковки и автоматическое управление светом фар, климат-контроль, система очистки воздуха, 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы, 6 динамиков… И все это предлагается уже в базе.

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Kia K3 оснащается 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 115 л.с. или 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. на выбор покупателя.

Как уже говорилось, стоит новый Kia K3 от 112 900 юаней, или от 1,2 млн рублей. Самая дорогая версия обойдется в 143 900 юаней, или 1,54 млн рублей. Будучи ввезенным в Россию по схеме параллельного импорта, седан подорожает примерно в полтора раза.

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Фото: Kia

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Отзывы о Kia Cerato (3)

Kia 2015 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

внешний вид

Недостатки:

умер катализатор на 50 ткм. стучит двигатель с 60 т км возможно изза катализатора который всосало в цпг

Комментарий:

из нескольких машин гольф класса лучше бы выбрал гольф или бу внедорожник

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