Эксперт «За рулем» рассказал о причинах более интенсивного износа кроссовера по сравнению с легковыми автомобилями.

1. Моторное масло: берем лучшее, меняем чаще

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На кроссоверы и легковушки одного класса часто устанавливают одинаковые двигатели. Но нагрузки на мотор кроссовера выше. Ведь он тяжелее и имеет худшую аэродинамику. Кроме того, двигателю приходится вращать разветвленную полноприводную трансмиссию и более громоздкие колеса.

Еще больше нагружается двигатель, когда кроссовер форсирует бездорожье. А соответственно растет темп износа деталей. Защитить мотор можно, использовав масло самого высокого класса качества (которое указано в инструкции к автомобилю). И менять его чаще, чем рекомендует производитель: интервалы между сменами лучше сократить в 1,5–2 раза в зависимости от условий эксплуатации .

2. Заливаем высокооктановое топливо

Если двигатель на легковом автомобиле безболезненно переваривает бензин АИ-92, точно такой же мотор на кроссовере из-за повышенных нагрузок (особенно в жару и на бездорожье) будет детонировать.

Поэтому если инструкция разрешает применять бензины с разными октановыми числами, заливать в кроссовер следует основное рекомендованное (то есть с более высоким октаном), а не допустимое (обычно его указывают в скобках) топливо .

Двухлитровый двигатель F4R на Renault Duster не переваривает бензин АИ-92. Если не хотите быстро прикончить двигатель, заливайте в кроссовер «девяносто пятый».

3. Чаще промываем радиаторы

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При движении по асфальту температурный режим мотора у кроссовера будет некритично выше (из-за большего аэродинамического сопротивления и вращения дополнительных валов под днищем), чем у легкового автомобиля.

Но если кроссовер периодически съезжает на грунтовые дороги, грязь быстро залепляет радиаторы охлаждения двигателя и коробки. Это может вызвать перегрев, а защитные сетки с мелкой ячейкой в решетку радиатора и бампер только усугубят ситуацию. Поэтому кроссоверы нуждаются в более частой и квалифицированной мойке радиаторов .

Нужно мыть все радиаторы, а не только конденсатор кондиционера, который виден снаружи сквозь окна в бампере. Радиатор двигателя, например, загрязняется ничуть не меньше.

4. Меняем масло в коробке передач…

При движении по бездорожью жидкость в АКП или вариаторе стареет быстрее. Не столько из-за повышенных нагрузок, сколько из-за частых пробуксовок и перегрева.

Поэтому рабочую жидкость нужно менять чаще, чем предписано инструкцией. Советую выполнять эту операцию хотя бы раз в 45 тысяч км .

5. … и других узлах трансмиссии

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Некоторые производители не указывают в инструкции по эксплуатации, что нужно менять масло в угловом редукторе, приводящем карданный вал, и в редукторе задней оси. Масла в этих агрегатах испытывают серьезные нагрузки, стареют и теряют свойства. Особенно, если кроссовер часто посещает бездорожье.

Замену масел стоит проводить раз в 45 тысяч км при эксплуатации по хорошим дорогам и раз в 30 тысяч км при частых внедорожных вылазках .

Масло в редукторе задней оси надо менять не реже чем раз в 45 тысяч км. Заправочный объем около литра — не разорительно.

6. Внимательнее диагностируем ходовую

Кроссовер, который часто съезжает с асфальта, приходится осматривать на подъемнике или эстакаде значительно чаще, чем легковой автомобиль. Возможны повреждения пыльников шаровых опор, рулевых наконечников и ШРУСов ветками или острыми камнями.

Часть передней подвески Renault Arkana. Обратите внимание на тормозные диски, не закрытые грязезащитными щитками. И на такой машине многие штурмуют бездорожье.

Выше вероятность, что потекут сальники: просто потому, что их в полноприводной трансмиссии больше. А если эти уплотнения перестанут выполнять свою функцию и вы вовремя не заметите утечек, можете попасть на дорогой ремонт или замену агрегата .

7. Тщательнее осматриваем кузов

Наглядный пример: так при диагональном вывешивании автомобиля на бездорожье «гуляет» геометрия проема двери багажника.

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На бездорожье кузов кроссовера испытывает повышенные нагрузки. Постоянно работающий на кручение кузов «устает», начинают расходиться (пусть и на ничтожные величины) места контактной сварки. Попавшая в эти щели влага вызывает коррозию.

Поэтому состояние кузова кроссовера надо проверять чаще и при необходимости проводить дополнительную антикоррозионную обработку . Деформации металлического каркаса иногда приводят к трещинам лакокрасочного покрытия — даже на наружных панелях автомобиля.

Подводим итоги

Как видите, в эксплуатации кроссовер обходится дороже и требует больше внимания. Причем это касается как подержанных, так и новых машин. Дополнительные расходы — не повод отказываться от покупки такого автомобиля. Но знать и помнить о них владельцам все же стоит.

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