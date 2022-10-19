1. Моторное масло: берем лучшее, меняем чаще
На кроссоверы и легковушки одного класса часто устанавливают одинаковые двигатели. Но нагрузки на мотор кроссовера выше. Ведь он тяжелее и имеет худшую аэродинамику. Кроме того, двигателю приходится вращать разветвленную полноприводную трансмиссию и более громоздкие колеса.
Еще больше нагружается двигатель, когда кроссовер форсирует бездорожье. А соответственно растет темп износа деталей. Защитить мотор можно, использовав масло самого высокого класса качества (которое указано в инструкции к автомобилю). И менять его чаще, чем рекомендует производитель: интервалы между сменами лучше сократить в 1,5–2 раза в зависимости от условий эксплуатации.
2. Заливаем высокооктановое топливо
Если двигатель на легковом автомобиле безболезненно переваривает бензин АИ-92, точно такой же мотор на кроссовере из-за повышенных нагрузок (особенно в жару и на бездорожье) будет детонировать.
Поэтому если инструкция разрешает применять бензины с разными октановыми числами, заливать в кроссовер следует основное рекомендованное (то есть с более высоким октаном), а не допустимое (обычно его указывают в скобках) топливо.
3. Чаще промываем радиаторы
При движении по асфальту температурный режим мотора у кроссовера будет некритично выше (из-за большего аэродинамического сопротивления и вращения дополнительных валов под днищем), чем у легкового автомобиля.
Но если кроссовер периодически съезжает на грунтовые дороги, грязь быстро залепляет радиаторы охлаждения двигателя и коробки. Это может вызвать перегрев, а защитные сетки с мелкой ячейкой в решетку радиатора и бампер только усугубят ситуацию. Поэтому кроссоверы нуждаются в более частой и квалифицированной мойке радиаторов.
4. Меняем масло в коробке передач…
При движении по бездорожью жидкость в АКП или вариаторе стареет быстрее. Не столько из-за повышенных нагрузок, сколько из-за частых пробуксовок и перегрева.
Поэтому рабочую жидкость нужно менять чаще, чем предписано инструкцией. Советую выполнять эту операцию хотя бы раз в 45 тысяч км.
5. … и других узлах трансмиссии
Некоторые производители не указывают в инструкции по эксплуатации, что нужно менять масло в угловом редукторе, приводящем карданный вал, и в редукторе задней оси. Масла в этих агрегатах испытывают серьезные нагрузки, стареют и теряют свойства. Особенно, если кроссовер часто посещает бездорожье.
Замену масел стоит проводить раз в 45 тысяч км при эксплуатации по хорошим дорогам и раз в 30 тысяч км при частых внедорожных вылазках.
6. Внимательнее диагностируем ходовую
Кроссовер, который часто съезжает с асфальта, приходится осматривать на подъемнике или эстакаде значительно чаще, чем легковой автомобиль. Возможны повреждения пыльников шаровых опор, рулевых наконечников и ШРУСов ветками или острыми камнями.
Выше вероятность, что потекут сальники: просто потому, что их в полноприводной трансмиссии больше. А если эти уплотнения перестанут выполнять свою функцию и вы вовремя не заметите утечек, можете попасть на дорогой ремонт или замену агрегата.
7. Тщательнее осматриваем кузов
На бездорожье кузов кроссовера испытывает повышенные нагрузки. Постоянно работающий на кручение кузов «устает», начинают расходиться (пусть и на ничтожные величины) места контактной сварки. Попавшая в эти щели влага вызывает коррозию.
Поэтому состояние кузова кроссовера надо проверять чаще и при необходимости проводить дополнительную антикоррозионную обработку. Деформации металлического каркаса иногда приводят к трещинам лакокрасочного покрытия — даже на наружных панелях автомобиля.
Подводим итоги
Как видите, в эксплуатации кроссовер обходится дороже и требует больше внимания. Причем это касается как подержанных, так и новых машин. Дополнительные расходы — не повод отказываться от покупки такого автомобиля. Но знать и помнить о них владельцам все же стоит.
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