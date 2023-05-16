Цены на новую Весту: что говорят на АВТОВАЗе и что знаем мы

Чем ближе к дате начала продаж Lada Vesta NG, тем больше появляется различных предположений, сколько может стоить долгожданная новинка.

Писали в СМИ про 1,7 млн, и про 1,6 млн за новую Весту NG, отдельные ритейлеры утверждают, что им прислали прайс-листы с ценником от 1,2 млн рублей.

«За рулем» запросил информацию на АВТОВАЗе, но там нас попросили подождать – цены на новую Весту огласят в ближайшее время. При этом заверили, что они будут намного ниже 1,7 млн рублей.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

- По моим ощущениям, цены на Весту NG будут начинаться от 1,2-1,25 млн рублей за машины с мотором 90 л.с., МКП и в самом простом оснащении. За топовые Cross с мотором 1.6, мощностью 106 л.с., тоже с механикой, попросят около 1,6 млн рублей. Но я говорю о рекомендованных ценах, за сколько потом будут предлагать эти машины дилеры – никто не знает. Позже, когда появятся версии 1.8 с вариатором, наверное, можно будет говорить о ценах повыше.

Таким образом, у нас почти не остается зазора между дорогими Грантами, потому что сейчас самая дорогая Гранта Кросс в рознице стоит 1,1 млн рублей. То есть никакого перекрытия нет, есть крохотный ценовой зазор, куда попадает новая Гранта (которая будет называться иначе).

То есть будет нынешняя Гранта – для тех, кто хочет купить относительно доступный новый автомобиль; для тех, кто вырос из Гранты, но «не дотягивается» до Весты и ближайших китайских машин, будет new Гранта, с новым именем. Она будет стоить в диапазоне от 1,1 млн до 1,4 млн руб., в зависимости от кузова, комплектаций, моторов и т. д. И дальше (от 1,25 млн руб.) будет начинаться Vesta NG тольяттинской сборки.

Мы видим, что реальных ценовых конкурентов у Весты, в общем-то, нет. И уж тем более у старой Гранты и новой Гранты.

Ценовую конкуренцию Весте NG могут составить только совсем дешевые «китайцы», иранские машины, которые уже сейчас продаются за 1,5 млн, и альтернативный ввоз. Например, некоторые модели Suzuki, ввезенные по параимпорту, тоже можно купить за 1,5-1,7 млн рублей.