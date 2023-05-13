АВТОВАЗ будет делать Весту 6 дней в неделю
Нынешнюю субботу тоже планировалось сделать рабочей.
АВТОВАЗ будет выпускать Lada Vesta NG по субботам. Сборка будет выполняться в полторы смены, то есть в сумме 12 часов. Об этом сообщает группа Вконтакте «Нетипичный АВТОВАЗ».
Источник отмечает, что на заводе уже подготовлен приказ о том, что 20 и 27 мая будет выполняться сборка Весты. Работникам эти дни будут оплачены в двойном размере.
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Ранее АВТОВАЗ планировал сделать рабочей также субботу 13 мая, но затем отказался от таких планов.
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Источник: Нетипичный АВТОВАЗ
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