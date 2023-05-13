#
ПараимпортЛето, дача...Сделано в РФПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Можно ли «посадить» трактор, если за рулем профи?Можно ли «посадить» трактор, если за рулем профи?
Устраивайтесь поудобнее, вас ждет шикарная...
Пассажир легковушки подрался с шофером грузовика (видео)Пассажир легковушки подрался с шофером грузовика (видео)
Открыв дверь машины, мужчина начал потасовку с...
Россияне нашли способ ввозить автомобили и запчасти в обход санкцийРоссияне нашли способ ввозить автомобили и запчасти в обход санкций
Экспорт из Евросоюза в Россию сократился с €5...

Lada Vesta NG с мощным мотором: начато производство

Собраны первые товарные автомобили. Предыдущие предназначались для корпоративного парка.

За РулемLamborghini Huracan уходит в историю

Группа Вконтакте «Avtograd News» сообщает, что в среду, 10 мая, на АВТОВАЗе были собраны первые товарные экземпляры Lada Vesta NG с 16-клапанным 106-сильным двигателем ВАЗ-21129 и мультимедийной системой Lada Enjoy. Окрашены исключительно в белый цвет.

Машины с этим мотором делались и раньше, но предназначались исключительно для корпоративного парка.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа Рулем7 причин купить этот классный гаджет для автомобилистовЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Остальные товарные машины тольяттинской сборки оснащаются 8-клапанником ВАЗ-11182 мощностью 90 л.с.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: «Avtograd News»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПшенин Владимир
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 1
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0

Отзывы о LADA Vesta (30)

За РулемБезымянный
LADA Vesta  2017/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

Написать отзыв