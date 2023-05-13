Lada Vesta NG с мощным мотором: начато производство

Собраны первые товарные автомобили. Предыдущие предназначались для корпоративного парка.

Группа Вконтакте «Avtograd News» сообщает, что в среду, 10 мая, на АВТОВАЗе были собраны первые товарные экземпляры Lada Vesta NG с 16-клапанным 106-сильным двигателем ВАЗ-21129 и мультимедийной системой Lada Enjoy. Окрашены исключительно в белый цвет.

Машины с этим мотором делались и раньше, но предназначались исключительно для корпоративного парка.

Остальные товарные машины тольяттинской сборки оснащаются 8-клапанником ВАЗ-11182 мощностью 90 л.с.

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Источник: «Avtograd News»