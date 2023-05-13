Lada Vesta NG с мощным мотором: начато производство
Группа Вконтакте «Avtograd News» сообщает, что в среду, 10 мая, на АВТОВАЗе были собраны первые товарные экземпляры Lada Vesta NG с 16-клапанным 106-сильным двигателем ВАЗ-21129 и мультимедийной системой Lada Enjoy. Окрашены исключительно в белый цвет.
Машины с этим мотором делались и раньше, но предназначались исключительно для корпоративного парка.
Остальные товарные машины тольяттинской сборки оснащаются 8-клапанником ВАЗ-11182 мощностью 90 л.с.
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Источник: «Avtograd News»
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Отзывы о LADA Vesta (30)
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.