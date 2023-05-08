В сети представили удешевленную версию новой Лады

Возможно, кто-то согласился бы пожертвовать некоторыми благами ради уменьшенной цены.

Независимый дизайнер представил свое видение максимально удешевленной версии нового кроссовера Lada X-cross 5 (FAW Bestune T77), который был представлен на конференции дилеров Lada.

В плане внешней отделки рецепт изветный: штампованные диски, неокрашенные бамперы, галогенная оптика вместо диодов, а также отсутствие хрома. Кроме того, художник добавил молдинги на двери, чего не было в оригинальном автомобиле.

Салон не показан, но говорится, что отделка и оборудование упростятся.

Место 1,5-литрового турбомотора мощностью 149 л.с. должен занять атмосферный двигатель от АВТОВАЗа (1,8 л., 122 л.с.) в сочетании с вариатором.

Китайский FAW Bestune T77 стоит от 2 273 000 рублей, цену версии от Lada пока не называли, но авторы идеи говорят, что их вариант может стоить уже 1,7 миллиона.

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Источник: Quto

Фото: Я за рулем Максим Кадаков/Telegram, Quto