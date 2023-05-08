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АВТОВАЗ больше не принадлежит «Ростеху»

Все акции теперь сосредоточены в одних руках.

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Госкорпорация «Ростех» больше не является акционером АВТОВАЗа. Доля в 32,3% передана подконтрольному Минпромторгу ФГУП "Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт" (НАМИ), который теперь стал держателем 100% акций.

Пресс-служба «Ростеха» подтвердила факт передачи акций, но никаких подробностей не сообщили. В самом АВТОВАЗе событие оставили без комментариев.

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Как отмечают некоторые источники, такая передача акций – единственно верное решение в ситуации с трудностями поставок деталей из-за рубежа.

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Источник: Интерфакс

Фото: «За рулем»

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За РулемПшенин Владимир
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