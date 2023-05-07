Цена на Ниву достигла цены Майбаха
В Тольятти продают Ниву 1980 года выпуска в состоянии «капсулы времени». В объявлении написано, что ее пробег всего 220 км, а также машина принимала участие в праздновании 50-летия АВТОВАЗа.
Кузов в идеальном состоянии. В подкапотном пространстве и под днищем идеальная чистота. В салоне частично остались целлофановые накидки.
Самое интересное – ценник. За машину хотят 23 миллиона рублей! За такие деньги Можно купить множество именитых автомобилей, хватит даже на Mercedes-Maybach S-класс в актуальном кузове W223.
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Источник: Авто.ру
Фото: АВТОВАЗ, Авто.ру
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!