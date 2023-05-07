Цена на Ниву достигла цены Майбаха

Автомобиль новый, без пробега, но есть нюанс…

В Тольятти продают Ниву 1980 года выпуска в состоянии «капсулы времени». В объявлении написано, что ее пробег всего 220 км, а также машина принимала участие в праздновании 50-летия АВТОВАЗа.

Кузов в идеальном состоянии. В подкапотном пространстве и под днищем идеальная чистота. В салоне частично остались целлофановые накидки.

Самое интересное – ценник. За машину хотят 23 миллиона рублей! За такие деньги Можно купить множество именитых автомобилей, хватит даже на Mercedes-Maybach S-класс в актуальном кузове W223.

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Источник: Авто.ру

Фото: АВТОВАЗ, Авто.ру