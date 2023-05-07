#
Выходные!ПараимпортШиныСделано в РФПереехать за городПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Парад Победы 2023: какую технику мы увидим на Красной площадиПарад Победы 2023: какую технику мы увидим на Красной площади
Представляем новинки и самые интересные боевые...
Новый трейлер «Форсажа 10» – еще одна сюжетная линияНовый трейлер «Форсажа 10» – еще одна сюжетная линия
Уличные гонщики, ставшие супершпионами,...
Владельца электрокара развели на замену маслаВладельца электрокара развели на замену масла
Дилер Mercedes-Benz, сотворивший такое,...

Цена на Ниву достигла цены Майбаха

Автомобиль новый, без пробега, но есть нюанс…

За РулемРоссияне распродают премиум-автомобили

В Тольятти продают Ниву 1980 года выпуска в состоянии «капсулы времени». В объявлении написано, что ее пробег всего 220 км, а также машина принимала участие в праздновании 50-летия АВТОВАЗа.

Кузов в идеальном состоянии. В подкапотном пространстве и под днищем идеальная чистота. В салоне частично остались целлофановые накидки.

За Рулем
За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемШины, как для себя!За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
За Рулем

Самое интересное – ценник. За машину хотят 23 миллиона рублей! За такие деньги Можно купить множество именитых автомобилей, хватит даже на Mercedes-Maybach S-класс в актуальном кузове W223.

За Рулем
  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Авто.ру

Фото: АВТОВАЗ, Авто.ру

За Рулем
За Рулем
За Рулем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПшенин Владимир
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0

Отзывы о LADA Niva Legend (32)

За РулемСтепанов Илья
LADA Niva Legend  2013/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

Написать отзыв