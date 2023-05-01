Автомобили Lada подорожали

Рост цены составил в среднем 2%.

АВТОВАЗ повысил цены на Гранты и Нивы с 1 мая. Обновленные прайс-листы размещены на сайте предприятия.

Цены на Lada Granta седан теперь стартуют с 692,3 тыс. руб. (+2% к прежнему прайсу), лифтбек стоит от 722,3 тыс. руб. (+3,4%), универсал прибавил 2% и стоит минимум 719,3 тыс. руб, его модификация Cross – 837,9 тыс. руб.(+2,3%). Наконец, модификацию Granta Drive Active теперь можно купить минимум за 827,9 тыс. руб. (+2,2%).

Цены на версию в кузове хэтчбек не изменились (те же 778,5 тыс. руб., что и раньше), но она и не производится.

А вот минимальная цена на Lada Niva Travel поднялась на 2,8% и составляет 1 042 900 руб.

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Источник: Lada

Фото: Lada, Depositphotos