Цены на Lada снизятся
Президент АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал о предпосылках к снижению цен на модели Lada. Причем это касается и собственных моделей, и машин из Китая, которые будут производиться на заводе в Санкт-Петербурге.
По мере перехода от крупноузловой к мелкоузловой сборке последних, то есть с увеличением уровня локализации, можно будет рассчитывать на компенсацию утилизационного сбора, что позволит продавать такие автомобили дешевле их аналогов под китайским брендом.
Другая мера по снижению стоимости касается всего модельного ряда: АВТОВАЗ теперь, помимо рекомендованных цен, устанавливает максимальные, выше которых дилер не будет иметь права подниматься.
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Источник: РБК/Вконтакте
Фото: depositphotos
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