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Цены на Lada снизятся

Но при некоторых условиях.

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Президент АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал о предпосылках к снижению цен на модели Lada. Причем это касается и собственных моделей, и машин из Китая, которые будут производиться на заводе в Санкт-Петербурге.

По мере перехода от крупноузловой к мелкоузловой сборке последних, то есть с увеличением уровня локализации, можно будет рассчитывать на компенсацию утилизационного сбора, что позволит продавать такие автомобили дешевле их аналогов под китайским брендом.

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Другая мера по снижению стоимости касается всего модельного ряда: АВТОВАЗ теперь, помимо рекомендованных цен, устанавливает максимальные, выше которых дилер не будет иметь права подниматься.

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Источник: РБК/Вконтакте

Фото: depositphotos

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