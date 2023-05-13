Гранту теперь продают за миллион

Такую модификацию покупатели долго ждали.

Дилеры продают Lada Granta с 16-клапанным двигателем на 106 л.с. значительно дороже рекомендуемой цены 865 500 рублей.

Самое доступное предложение оказалось в Нижнем Новгороде, где готовы отдать такую машину с дополнительным оборудованием за 970 тысяч рублей. В других же городах цены уже находятся в диапазоне от 1 000 000 до 1 050 000 рублей.

Как сообщили дилеры, это связано с тем, что на машины с 16-клапанными моторами получено очень много заявок, то есть возник ажиотаж.

Автомобили предлагаются только в кузове седан, только в белом цвете и только в комплектации Comfort, оснащенной двумя подушками безопасности, обогревом передних сидений, кондиционером и аудиосистемой.

Напомним, ранее долгое время Granta поставлялась только с 8-клапанным двигателем мощностью 90 л.с.

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Источник: Quto

Фото: Depositphotos