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Гранту теперь продают за миллион

Такую модификацию покупатели долго ждали.

Дилеры продают Lada Granta с 16-клапанным двигателем на 106 л.с. значительно дороже рекомендуемой цены 865 500 рублей.

Самое доступное предложение оказалось в Нижнем Новгороде, где готовы отдать такую машину с дополнительным оборудованием за 970 тысяч рублей. В других же городах цены уже находятся в диапазоне от 1 000 000 до 1 050 000 рублей.

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Как сообщили дилеры, это связано с тем, что на машины с 16-клапанными моторами получено очень много заявок, то есть возник ажиотаж.

Автомобили предлагаются только в кузове седан, только в белом цвете и только в комплектации Comfort, оснащенной двумя подушками безопасности, обогревом передних сидений, кондиционером и аудиосистемой.

Напомним, ранее долгое время Granta поставлялась только с 8-клапанным двигателем мощностью 90 л.с.

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Источник: Quto

Фото: Depositphotos

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За РулемПшенин Владимир
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Отзывы о LADA Granta (20)

За РулемБезымянный
LADA Granta  2014/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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