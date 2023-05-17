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Как «вычислить» убитый двигатель – 5 советов эксперта

Чтобы провести первичную диагностику мотора, не обязательно быть профессиональным автомехаником и иметь сложное оборудование. Нужно лишь знать несколько хитрых приемов.

1. Прислушиваемся

За РулемСамая популярная иномарка на вторичке — что не так с моторами?

Желательно, чтобы при осмотре автомобиля двигатель не был прогрет — некоторые дефекты проще выявить на холодном моторе.

После пуска холодного двигателя не должно быть стука гидрокомпенсаторов. Работа по их замене сложная и дорогая.

Бывает сильно слышен стук поршней, что говорит об увеличенных зазорах между деталями.

Грохот цепи привода ГРМ свидетельствует о плохой работе гидронатяжителя. Мотор должен работать тихо, устойчиво и равномерно, постепенно снижая обороты по мере прогрева.

Послушайте, как двигатель набирает обороты после резкого нажатия педали газа без нагрузки. В идеале – быстрый подхват без посторонних шумов и провалов. Если слышны звуки при наборе оборотов, это могут быть даже стуки шатунных вкладышей. С таким дефектом двигатель – не жилец.

Шипение воздуха указывает на неплотности впускного тракта. Все элементы привода вспомогательных агрегатов должны работать едва слышно.

Зачастую продавцы заглушают опасные стуки двигателя специально устроенной простой неисправностью. Например, отпускают крепеж выхлопной системы.

При подборе определенной модели неплохо послушать, как звучит именно ее двигатель. Можно схожую машину взять в каршеринге либо посмотреть несколько подобных и сравнить.
Характерная черта двигателей G4FC, стоящих на множестве автомобилей концерна Hyundai-Kia, – сильное стрекотание топливных форсунок. Это не дефект, а конструктивная особенность.
Характерная черта двигателей G4FC, стоящих на множестве автомобилей концерна Hyundai-Kia, – сильное стрекотание топливных форсунок. Это не дефект, а конструктивная особенность.

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* Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

2. Заглядываем внутрь

На остановленном двигателе заглядываем через отверстие в клапанной крышке в полость головки блока цилиндров. Не должно быть видно черных сгустков от закоксовавшегося масла. Цвет поверхностей – чем светлее, тем лучше.

У хорошо походивших моторов поверхности могут быть коричневатого цвета, но без толстого слоя отложений. Продавцы иногда протирают поверхности, расположенные прямо под отверстием. Поэтому лучше подсветить фонариком и взглянуть на детали под углом.

Загляните в полость под клапанной крышкой – обильные отложения недопустимы.
Загляните в полость под клапанной крышкой – обильные отложения недопустимы.

На пробке маслозаливной горловины также не должно быть обильных черных отложений. Зимой на ней допустимо образование беловато-желтоватой эмульсии от сконденсировавшейся влаги. Но только не капель жидкости, совпадающей по цвету с антифризом. Если он попадает в масло, неизбежен сложный и дорогой ремонт мотора.

Если из открытой маслозаливной горловины вылетает масло (несколько капель – допустимо), значит в головку прорываются картертные газы. Простой способ проверки: пробка, положенная сверху на отверстие, не должна сильно подпрыгивать.

Если при работающем моторе перчатка, плотно прижатая к маслозаливной горловине, надувается – дело плохо. У мотора очень большой прорыв газов через поршневые кольца в картер.
Если при работающем моторе перчатка, плотно прижатая к маслозаливной горловине, надувается – дело плохо. У мотора очень большой прорыв газов через поршневые кольца в картер.

3. Вытаскиваем щуп

За РулемКакое масло способно угробить мотор? Как бороться с масложором?..

Уровень масла на щупе должен быть ближе к верхней метке. Это означает, что за двигателем следили.

Масло не должно быть чересчур черным. Хотя и совсем свежее масло вызывает некоторые подозрения. Это как перед продажей машины залить бензина под пробку.

Ненормально, если на щупе осели частицы сажи. А из отверстия щупа, вынутого на запущенном моторе, не должны интенсивно выходить картерные газы.

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Характерная черта двигателей G4FC, стоящих на множестве автомобилей концерна Hyundai-Kia, – сильное стрекотание топливных форсунок. Это не дефект, а конструктивная особенность.
Загляните в полость под клапанной крышкой – обильные отложения недопустимы.
Если при работающем моторе перчатка, плотно прижатая к маслозаливной горловине, надувается – дело плохо. У мотора очень большой прорыв газов через поршневые кольца в картер.
Лучше всего, если мотор просто покрыт слоем пыли.
Если в выхлопной трубе пальцы лишь немного испачкались сухим черным налетом и ржавчиной, то все в порядке.
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За рулем в Дзен
За РулемРевин Алексей
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