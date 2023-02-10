Вопрос задал наш читатель.

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— Почему гидрокомпенсаторы применяют редко?

— Гидрокомпенсаторы зазоров в приводе клапанов впервые появились около века назад и постепенно захватывали позиции — вначале на двигателях северо­американских, а затем европейских и азиатских производителей.

Особенно полезны гидрокомпенсаторы на многоцилиндровых моторах с четырьмя-пятью клапанами на цилиндр. Но затем часть производителей с целью снижения производственных издержек перешла на конструкцию, в которой клапаны нужно регулировать, сняв распредвалы и заменяя толкатели клапанов.

Сложная и дорогая работа должна проводиться не реже, чем раз в 100 тысяч км — как раз после окончания гарантийного срока. Хорошо, что отечественные производители 16‑клапанных двигателей остались верны гидрокомпенсаторам.

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