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Как отвернуть «неудобную» гайку? Вот очень простое решение

Читатель «За рулем» приобрел «гибкий ключ» и очень доволен.

За РулемВторая жизнь полезного инструмента — водительская хитрость

При замене резиновых втулок стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля Renault Logan столкнулся с очень неудобным доступом к гайке «на 10» крепления скобы.

Я приобрел в интернет-магазине комбинированный трещоточный ключ с поворотной головкой «на 10», которым с легкостью откручиваю и закручиваю гайку.

Затягивать гайку сильно не рекомендую.

Совет подходит и для многих других автомобилей на платформе В0.

М. Поляков, г. Углич

Как отвернуть «неудобную» гайку? Вот очень простое решение

Приз автору совета – набор автокосметики SYNTHETIUM.

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Простой совет для всех, кто теряет ключи в моторном отсеке, — тут.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: М. Поляков

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За РулемРевин Алексей
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