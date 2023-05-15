Как отвернуть «неудобную» гайку? Вот очень простое решение
При замене резиновых втулок стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля Renault Logan столкнулся с очень неудобным доступом к гайке «на 10» крепления скобы.
Я приобрел в интернет-магазине комбинированный трещоточный ключ с поворотной головкой «на 10», которым с легкостью откручиваю и закручиваю гайку.
Затягивать гайку сильно не рекомендую.
Совет подходит и для многих других автомобилей на платформе В0.
М. Поляков, г. Углич
Приз автору совета – набор автокосметики SYNTHETIUM.
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Фото: М. Поляков
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