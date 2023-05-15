Как отвернуть «неудобную» гайку? Вот очень простое решение

Читатель «За рулем» приобрел «гибкий ключ» и очень доволен.

При замене резиновых втулок стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля Renault Logan столкнулся с очень неудобным доступом к гайке «на 10» крепления скобы.

Я приобрел в интернет-магазине комбинированный трещоточный ключ с поворотной головкой «на 10», которым с легкостью откручиваю и закручиваю гайку.

Затягивать гайку сильно не рекомендую.

Совет подходит и для многих других автомобилей на платформе В0.

М. Поляков, г. Углич

Приз автору совета – набор автокосметики SYNTHETIUM.

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Простой совет для всех, кто теряет ключи в моторном отсеке, — тут.

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Фото: М. Поляков