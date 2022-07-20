Простой совет для всех, кто теряет ключи в моторном отсеке — журнал За рулем

Простой совет для всех, кто теряет ключи в моторном отсеке

Понадобится только одна мелочь и три секунды.

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При снятии/установке аккумуляторной батареи на многих автомобилях требуется два ключа, например, «на 10» и «на 13».

При выполнении манипуляций высока вероятность уронить ключ в недра моторного отсека. Достать трудно, особенно при установленной снизу защите.

Привязывать каждый раз ключ к руке или к элементам кузова хлопотно и неудобно. Я связал два ключа друг с другом полуметровым куском крепкого шпагата. Теперь, если один или даже два ключа упадут в моторный отсек, их легко достать за шпагат. И в ящике с инструментами легко найти комплект ключей для снятия аккумулятора: шпагат обмотан вокруг ключей.

Р. Илюшкин, г. Москва

Приз автору совета — набор автохимии Carville Racing.

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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