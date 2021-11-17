Нужно затянуть хитрую гайку? Есть идея! — журнал За рулем

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Нужно затянуть хитрую гайку? Есть идея!

Суперключ изготовил своими руками читатель «За рулем».

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К 50 000 км у Renault Sandero появились стуки сзади. Подтянуть верхние крепления задних амортизаторов, как описано в инструкции по ремонту — используя ключик «на 6» — не удалось.

Проблему решил просто: пропилил «болгаркой» в зеве подходящего ключа (у меня был «на 41») паз нужного размера, как на фото. Усилие на ключе и отличная фиксация штока превратили затяжку гайки в легкую процедуру.

С. Гонин, Кировская область

Нужно затянуть хитрую гайку? Есть идея!

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Приз автору совета — ромбический домкрат HEYNER® UltraLift 2т компании Heyner.

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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Фото: С. Гонин

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