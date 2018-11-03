Инструмент на хитрый болт

Отличная придумка опытного автомобилиста, который является постоянным автором рубрики «Советы бывалых» журнала «За рулем», удостоилась заслуженного приза. И вам пригодится!

КОМПАКТНЫЙ, НО МОЩНЫЙ

Ф. Галеев, Туймазы

При ремонте автомобиля часто сталкиваешься с тем, что открутить болт или гайку можно только головкой с воротком, а мéста вдоль оси крепежа мало.

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Для такого случая я изготовил приспособление: взял отрезок толстостенной металлической трубы и сплющил один конец, от старого воротка отрезал квадрат и приварил его к сплющенному концу трубы — получился очень компактный вороток под стандартные головки. С его помощью быстро отвернул крепления нижних рычагов на Volvo S60. А так пришлось бы откручивать подушки двигателя и приподнимать агрегат, чтобы подобраться к рычагам традиционным инструментом.

Приз автору совета — канистра масла Rolf компании «Рольф Лубрикантс».

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Если резьбовое соединение прикипело или заржавело, рекомендуем воспользоваться мощным развинчивателем FASTER. Ну и полный набор качественного инструмента всегда должен быть под рукой.

Фото: Ф. Галеев