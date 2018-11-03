Инструмент на хитрый болт

КОМПАКТНЫЙ, НО МОЩНЫЙ
Ф. Галеев, Туймазы
При ремонте автомобиля часто сталкиваешься с тем, что открутить болт или гайку можно только головкой с воротком, а мéста вдоль оси крепежа мало.
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Для такого случая я изготовил приспособление: взял отрезок толстостенной металлической трубы и сплющил один конец, от старого воротка отрезал квадрат и приварил его к сплющенному концу трубы — получился очень компактный вороток под стандартные головки. С его помощью быстро отвернул крепления нижних рычагов на Volvo S60. А так пришлось бы откручивать подушки двигателя и приподнимать агрегат, чтобы подобраться к рычагам традиционным инструментом.
Приз автору совета — канистра масла Rolf компании «Рольф Лубрикантс».
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Фото: Ф. Галеев
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